Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyada, "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim." yazan vatandaşa, Muharrem Ertaş'ın dizeleri ile cevap verdi.

Erdoğan, "Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz." Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz." ifadelerine yer verdi.