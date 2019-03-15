Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak 18 yaşında yaklaşık 1 milyon ve 18-25 yaş aralığında yaklaşık 10 milyona yakın genç seçmen bulunuyor. Genç seçmenin oylarına talip olan MHP, ilk çağrıyı yapan parti oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, gençlere ulaşılması için talimat verdi. Bahçeli tarafından genç seçmen için 3 farklı slogan hazırlandı. Bahçeli’nin hazırladığı sloganlar, ‘Ey Türk genci oy ver, fikir ver, geleceğine yön ver’, ‘İlk oy, ilk heyecan, Türk gençliği canlan’ ve ‘Türk gençliği kararlı, karar Cumhur

İttifakı’ oldu. Sloganlar için görseller de hazırlandı. Bahçeli “Artık gençler belirleyici rol oynuyor. Onun için biz de ‘Türk gençliği kararlı, karar Cumhur İttifakı’ diyoruz. Genç nesle özel önem veriyoruz” dedi.