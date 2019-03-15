Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

RÖPORTAJ: MAHMUT ÖZAY

10 yıllık ilçe olan Sultangazi 530 bin nüfusuyla AK Parti’nin önemli kalelerinden... Her geçen gün büyüyen ilçe ulaşımdan, eğitime, yeşil alanlardan kültürel yatırımlara kadar önemli mesafe katetti. Bu başarıların üstüne yeni hikâyeler yazmak isteyen Sultangazi AK Parti Belediye Başkan adayı Abdurrahman Dursun’la bir araya geldik. Hedeflediği projeleri gazetemize anlatan Dursun şunları söyledi: Daha genç bir ilçeyiz. Semtte güzel işler yapıldı, bunları ileriye götürecek çalışmalarımız olacak. Sultangazi AK Parti’ye destek veren ilçeler arasında üçüncü ya da dördüncü. Bu seçimde kendimize birincilik hedefini koyduk. İlçede rakibimiz yok desek yeridir. Ama varmış gibi çalışıyoruz. Binali Bey’e en büyük desteği vermek istiyoruz. İstanbul’a katacağı çok şey olacak ve onun dava adamlığını seviyoruz. Koltuk sevdası gibi bir derdi asla olmadı.

BELEDİYECİLİKTE YENİ BAKIŞ

İnsanların artık büyük proje beklentisi yok. Ne kadar bina, yatırım, yol vb. yaparsanız yapın bunların insanların bakış açısında fazla bir yer tutmadığını görüyoruz. İnsanlar direkt kendilerine dokunan işlere bakıyorlar. İşte gönül belediyeciliğimiz bu noktada devreye girecek. Dolayısıyla en başta eğitimden başlayarak insanlarımızın hayatlarına dokunan işlere daha çok önem vereceğiz. Bunun yanında kültürel, sanat ve sportif faaliyetlerin üzerinde duracağız.

TAM ZAMANLI SULTANGAZİ

Sultangazi’de maalesef hâlâ büyük oranda yarı zamanlı eğitim görülüyor. Bu sağlıklı bir eğitim modeli değil. Hızlı bir şekilde tam zamanlı eğitim modeline geçmemiz gerekiyor. Eğer bu modeli kendi dönemimizde gerçekleştirebilirsek iyi bir nesil yetiştirebiliriz. Hedefimiz net. Beş senelik süre içinde tamamen tam zamanlı eğitime geçmek. Çünkü Sultangazi’de 24 yaş altında 220 bin kişi yaşıyor, çok ciddi bir genç nüfusa sahibiz, 110 bin öğrencimiz var, bu gençlerimizin eğitimli olmasının önemi oldukça büyük. Bilgisi ve birikimiyle iyi bir gençlik istiyorsak öncelikle eğitim seviyesinin artması lazım.

SPOR MERKEZİ VE BİLGİ EVLERİ

Sporu önemli bir alan olarak görüyoruz. Eğitimle birlikte ama... Sultangazi’den eğitimli sporcuların çıkabileceği bir mecra oluşturacağız. İlçeyi spor merkezi hâline getireceğiz. Kabiliyetli gençleri okullarda belirleyeceğiz. Üzerlerine gideceğiz. Spor yaparken değerler eğitimini de asla ihmal etmeyeceğiz. Spor merkezi ve bilgi evleri yapacağız. Bu merkezde havuzumuz olacak, herkes eşit oranda faydalanabilecek. Beden eğitimi derslerinde öğrencileri alıp havuza getireceğiz, sonrasında tekrar okula götüreceğiz. Kültür alanında önemli çalışmalara imza atacağız. Ulaşıma yönelik projeler de var, bunlar bittiğinde her şey daha rahat olacak.

ŞAİBE VARSA BEN YOKUM

Yetmiş yedi projemiz var ama kentsel dönüşümle ilgili hiçbir vaatte bulunmadık. Vatandaşın yanında olacağız ama belediye olarak bu işte taraf olmayacağız. Bu işi yapan firmayla vatandaş anlaşacak. Şaibenin olduğu hiçbir işin içerisinde olmayacağız. Bir yenilenme kaçınılmaz ve çoğu vatandaş tabutta yaşıyor.

GEVŞEME OLURSA...

Bu seçim başlı başına bir yerel seçim değil. Bu yönüyle değerlendirilmeli. Hiç kimse meşruiyet tartışmasına girmesin diye güçlü bir oyla çıkmamız şart. Bir gevşeme olursa bugüne kadar saklanan kesimler ortaya çıkacak. ‘Biz bunları yaptık biz bu kişileriz’ diyecekler. Kapı aralamamalıyız. Seçmenden güçlü destek istiyoruz.

KADINLARA ÖZGÜ SPOR SALONLARI

“Kadın, toplumun en önemli figürü. Çok önemsiyoruz. Erkeklerin zamanını geçireceği birçok yer var ama kadınlar için mekânlar sınırlı… Sadece kadınlara özgü spor salonları olacak. On beş mahallemizde uygulamak istediğimiz semt spor ve kültür merkezi çalışmamız var. Üç projemiz ise hazır.

Sultan Kadın: Kadın emeğini değerlendirme noktaları olacak. Ürettikleri ürünleri sergileyecek ve satacak mekânları oluşturacağız.

Bilge Kadın: Kadın ne kadar bilgili olursa aile ve topluma daha faydalı olur. İhtiyaç olan bütün alanlara yönelik kurslar yapacağız.

Seyyah Kadın: Kadınlar için turlar düzenleyeceğiz. Ama ülkemizin güzelliklerini gezip evine dönsün istemiyoruz. Gittikleri yerleri not alacaklar. Ardından eve geldiklerinde etrafındakilere anlatacaklar.”

E-SPOR KULÜBÜ KURACAĞIZ

“En büyük hedeflerimizden birisi spor kulübümüzü daha güçlü bir hâle getirip eğitim ile daha ilerilere taşımak. Sporun farklı bir dalı olan e-Spor’u yakından takip ediyoruz. Bu alanda bir kulüp kurup, bu konuda ilk olmak istiyoruz. Şu anda hiçbir belediyenin e-Spor kulübü yok. Gençlerin elinden telefon düşmüyor. Teknolojiye bağımlıyız, bunu da kontrollü bir şekilde lehimize çevirebiliriz.”

15 MAHALLEYE 15 TAZİYEEVİ YAPILACAK

“Taziye kültürüne önem veren bir milletiz. 15 mahallede 15 ‘taziyeevi’ projemiz var. İnsanların rahat bir şekilde taziyelerini kabul edebilecekleri taziyeevleri olacak. Mahallelerde vatandaşa dokunurken bunu çok duyduk… Talep oldukça fazla..”.