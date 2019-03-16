Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

İki lider, İzmir Gündoğdu Meydanı’nda halka hitap edecek ve birlik mesajları verecek. Miting alanı Türk bayrakları ile süslenecek, partilerin simge ve sembolleri olmayacak. Mitinge katılan tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Mitingde, Cumhur İttifakı’nın şarkıları kullanılacak. Miting alanında Erdoğan ve Bahçeli’nin ittifak görüşmeleri sırasında birlikte verdiği pozlar yer alacak. İki lider, mitingde ayrı ayrı halka seslenecek. Bu kapsamda ilk konuşmayı MHP lideri Bahçeli yapacak, iki lider mitingin sonunda sahnede kurmaylarıyla birlikte poz verecek. Erdoğan ve Bahçeli ortak mitinglerin finalini ise ittifakın temellerinin atıldığı Yenikapı Meydanı’ndan yapacak. İki isim bu kapsamda 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak mitingle meydanlarda olacak.