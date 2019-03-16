Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Basının karşısına çıkan Yavaş’ın “mağdur edebiyatı” yaptığını belirten Özhaseki, Yavaş’tan “Bu senedi kim düzenledi? ‘Benim büromda senedi önümde imzaladı’ dediniz. İmza o şahsa ait çıkmıyor. Bu yalanı kim söylüyor? Bu kadar büyük meblağlı senedi hangi hizmet karşılığında aldınız? Ne iş yapıyorsunuz? Hangi hizmeti veriyorsunuz?” sorularına cevap beklediğini söyledi. Özhaseki, Yavaş’ın muhatabına “Hukuk fakültesi diplomanı, emekliliğini iptal ettiririm. Diploma iptali mi, rapor iptali mi, tercih et. Ailen senin bir sapık olduğunu biliyor mu? Öde kurtul, vazgeçeyim. Düğününü basacağım, seni Ankara’da yaşatmayacağım” şeklinde mesajlar attığını belirterek, Ankaralıların bu soruların cevaplarını bilmeye hakkı olduğunu söyledi.