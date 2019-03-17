Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Avustralyalı senatör çıkmış, ahlaksızca ‘İslam dünyasından kaynaklanan terör’ diyor. Bay Kemal de aynı şeyleri söylüyor, terbiyesize bak!” dedi.

Çatalca Cumhuriyet Meydanı’nda Kuzey Marmara Otoyolu Açılış Töreni’ne iştirak eden, ardından Tekirdağ, Gaziosmanpaşa ve Zeytinburnu’nda halka hitap eden Erdoğan, Türk ve Müslümanlara yönelik artan eylemlere sert tepki gösterdi.

İslam düşmanlarını “Haçlı artığı” diye tanımlayan Erdoğan “Avrupa’da vatandaşlarımıza ve camilere saldırı haberleri alıyoruz. Sınırımızın dibine kurulmak istenen terör koridoru da senaryonun bir parçası. Bunların derdi Tayyip Erdoğan değil, bunların derdi doğrudan doğruya Türkiye’dir, Türk milletidir” ifadelerini kullandı.

Konuşma sırasında bir vatandaşın Ayasofya’yla ilgili sözleri üzerine Erdoğan “Yan tarafta Sultanahmet’i doldurmayacaksın, ‘Ayasofya’yı dolduralım’ diyeceksin. Bu oyunlara gelmeyelim. Bunların hepsi tezgâh. Biz ne zaman, neyin, nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda’daki saldırıyı gerçekleştiren teröristle alakalı olarak “İstanbul’a üç gün bir gelmiş, kırk gün bir gelmiş” diyen Erdoğan şunları kaydetti: “Şimdi çalışmalar yapılıyor. Bunun bağlantısı nerelerde var, çıkaracağız. Ama tabii Yeni Zelanda’dan da bunların hesabının sorulmasını istiyoruz. Öyle kuru kuruya şöyle bir müddet yatsın, ondan sonra çıksın, olmaz böyle bir şey.”

Yeni Zelanda’daki saldırı ve onun üzerinden verilmek istenen mesajların yeni olmadığını kaydeden Erdoğan, söyle konuştu: Hatırlayınız, İstanbul’un sokaklarına ‘Zulüm 1453’te başladı’ yazıları Gezi olaylarında yazıldı mı? Bu Geziciler, başlarında da Bay Kemal’in olduğu bu Geziciler ‘Zulüm 1453’te başladı’ derken neyi kastediyorlardı? Yani İstanbul’un fethi, Bay Kemal’e ve onun sevenlerine göre bir zulümdü, değil mi? Yeni Zelenda’da yaşananları gördünüz. Maalesef Avustralyalı bir senatör (Avustralyalı Bağımsız Senatör Fraser Anning) bir edepsizlik yaptı. Ne yazık ki o edepsizliğin bir benzerini de ana muhalefetin başındaki zat yaptı. Bay Kemal eğer sen bir Müslüman’san terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu nasıl söylersin ya… Terörün kaynağının İslam dünyası olduğunu söyleyecek kadar kendini kaybetmiş birisi, bu ülkede siyaset yapıyor. Sen önce kendini gözden geçir, kendini. Zira sen zaten şu anda teröristlerle berabersin, teröristlerle el elesin, kol kolasın. Ben inanıyorum ki, artık bu millet, CHP’yi de senden kurtaracak.”

Akşam da Bakırköy’de Büyük Samsun Buluşması programına katılan Erdoğan, “31 Mart seçimleri Avrupa Parlamentosu’na da bir cevap olacak. Onların aldığı kararın bir bağlayıcılığı yok. Müzakereleri durduracaklarmış. Durdursanız ne yazar. Keşke öyle bir karar verseler ama veremezler” dedi.