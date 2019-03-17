Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

AK Parti; 31 Mart’ta yapılacak mahallî idareler seçimlerinde oy verme ve sonuçların sisteme girilmesi işleminin takip edilmesi için 870 bin kişilik bir ‘seçim ordusu’ kurdu. Seçim günü nasıl görev yapacaklarından, oy sayımı, tutanakların birleştirilmesi ve herhangi bir olumsuz duruma karşı itiraz mekanizmasının nasıl işleyeceğine kadar birçok alanda özel eğitimden geçirildi. Önümüzdeki haftadan itibaren de 118 koordinatör eşliğinde 870 bin kişilik seçim görevlileri illerinde ikinci bir eğitime tabi tutulacak.

AK Parti yönetimi mahallî seçim sonuçlarının alınması konusunda ‘Sandık görevlileri’, ‘Seçim kurulu’ ve ‘Sonuç Alım Sistemi’ olmak üzere üç ayaklı bir sistem oluşturdu. Seçim günü ilk aşamada sandık görevlileri sabah 06.00’dan itibaren görevli oldukları oy verme yerlerinde olacak. Bu kapsamda, sandık görevlilerinin yanı sıra her okulun bir sorumlusu ve ayrıca kat sorumluları olacak. Sandık görevlileri okul sorumlusunun koordinasyonunda bir araya gelecek ve herhangi bir sebeple görev yerine gelmeyen veya varsa bir eksiklik genel merkezle temasa geçilecek. AK Parti, ikinci aşamada ise seçim kurulundaki parti temsilcilerine yönelik çalışma yaptı. Seçim kurullarında görev yapacak AK Parti’nin temsilcileri tek tek eğitimden geçirilerek, nasıl görev yapacaklarına dair bilinçlendirme çalışmasına tabi tutuldu.

SONUÇ ALIM SİSTEMİ

AK Parti’nin oluşturduğu Sonuç Alım Sistemi (SAS) ise de oy sayımının başlaması ile devreye girecek. Seçim sonuçları henüz karara bağlanmadan telefon veya mobil uygulama ile sonuçlar bu sisteme girilecek. Bu sistem iki ayaklı çalışacak. Oy verme yerlerinde görev yapanlar sayılan oyları girdikten sonra, sandık kurullarında görevli AK Parti’nin müşahitleri de sonuç tutanağını sisteme kaydedecek. Tüm bu işlemlerin yürütülmesi için seçim gecesi yedi bin görevli bilgisayar ekranı başında olacak. Daha sonra Yüksek Seçim Kurulunun sistemi ile bağlantılı bir şekilde bu sonuçlar karşılaştırılacak. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz “Bu sistem ile biz hemen durumu kontrol edip daha sandık sonuç tutanağına bağlanmadan hangi sandıkta sıkıntı var bakacağız. Mesela bizim aleyhimize olacak şekilde çok fazla geçersiz oy varsa anında itiraz etme şansını baştan yakalayacağız” dedi.

İSTANBUL’A ÖZEL EKİP

AK Parti’nin en fazla önem verdiği yer olan İstanbul için ise seçim gününe yönelik ayrı bir organizasyon yapılıyor. Bu kapsamda İstanbul için bir koordinatör atanacak ve bu koordinatöre bağlı bin 893 kişi seçim günü vazife yapacak.