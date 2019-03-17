Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

MANİSA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefeti eleştirerek “HDP’li teröristler Kürdistan diyor, isimleri beş harften oluşan üçlü çeteden çıt çıkmıyor“ dedi. 31 Mart için ‘sandığa gidin’ çağrısı da yapan Bahçeli, “Hangi partiyi seçerseniz seçiniz. Ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir” diye konuştu. Bahçeli, yerel seçimler kapsamında gittiği Manisa’da, Cumhuriyet Meydanı’nda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“CHP-HDP-İP-SP-ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Kılıçdaroğlu’nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar. İp başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış. Sanki aklı ve vicdanı sökülüp atılmış. CHP’ye oy veren kardeşlerim zillete müstahak değildir. HDP’li teröristler Kürdistan diyor, isimleri beş harften oluşan üçlü çeteden çıt çıkmıyor.

Kılıçdaroğlu, YPG’ye zeytin dalı uzatmasından utanmıyor, bizim milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor. Milliyetçiliği bilmiyor, çünkü milliyetçi değil. PYD/YPG’yi vatanlarını savunan örgüt olarak gören birisi nasıl milliyetçi olacak? Buna nasıl cüret edebilecek? Kılıçdaroğlu ve kimliksiz ortağı İP; bizim milliyetçiliğimizi batının zalim milliyetçiliği ile karıştırıyor. Bizim milliyetçiliğimizi kendi kabile zihniyetlerine benzetiyorlar. Gelin görün ki, Kılıçdaroğlu yabancı silah şirketlerinin sözcülüğüne heves ediyor.

Hangi partiyi seçerseniz seçiniz. Ama mutlaka namus ve vatan borcu olan oyunuzu kullanmak için sandığa gidiniz. Hiçbir oy boşa atılmış bir tercih değildir. Mutlaka seçiminizi yapınız. Manisa’nın ve kendinizin gelecekteki yerinizi belirleyiniz. Bizim hesabımız zilleti oluşturan partilerledir. CHP’ye, İP’e, HDP’ye, SP’ye oy veren her vatandaşımızı kucaklarız, onlara saygı duyarız. İnsanımızı Alevi-Sünni diye ayırmayız. Köklere, kökenlere göre bölmeyiz. ‘Kime oy vereceğim belli değil, kararsızım’ diyen vatan evladı, çekinme, zaman geçiyor, bir ve birlikte olalım, Türkiye’nin kurtuluşu için Cumhur İttifakı’nda buluşalım. 31 Mart geldiğinde zillete güçlü bir Osmanlı tokadı vuracak mısınız? (Evet)”