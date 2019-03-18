Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale'de 64 milyon liraya mal olan ve 1712 eserin sergileneceği Troya Müzesi'nin açılışını yaptı.



Çanakkale’de Troya Müzesi’ni hizmete açan Erdoğan, “Çanakkale ve yarım ada bölgesinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bu bölgenin kadim tarihini tekrar dünya kültür hazinesine kazandırdık. 10 binlerce şehidin koyun koyuna yattığı şehitliğimizi bakımsızlıktan kurtarmamız için başbakanlığımın ilk döneminden itibaren büyük bir gayret sarf ettik. Sonunda Çanakkale’de bir asır önce yazılan destanın ruhuna, mânâsına ve önemine uygun bir hüviyete kavuşturduk. Şehitliğin ülkemizin dört köşesinden vatandaşlarımızın ziyaret ettiği ve gurur duyduğu bir çehreye kavuşturduk” dedi.



Şehitlikler kadar müzelerin de bir milletin tarihinin aynası olduğunu ifâde eden Erdoğan, “Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden olan Anadolu her metrekaresinden tarih fışkıran bir açık hava müzesi gibidir. Çanakkale’den Mardin’e, Antalya’dan Trabzon’a, Çorum’a, Niğde’ye kadar her şehrimiz farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan eşsiz hazinenin kıymetini bilmek, siyasetçisinden ve sanatçısından tarihçisine kadar herkesin görevidir. 82 milyon olarak nasıl tarihî eserlerimize, camilerimiz, külliyelerimiz, saraylarımıza sahip çıkıyorsak, müzelerimize de aynı hassasiyetle sahip çıkmamızın gereğine inanıyorum. Hükümet olarak son 17 yılda bu alanda büyük çaba harcadık. Türk müzeciliğini güçlendirmek için pek çok adım attık. Ülke genelinde 142 müzemizi yeniledik. 52 yeni müze açtık. Koleksiyonuyla dünyanın sayılı müzeleri arasında yer alan Anadolu medeniyetleri müzesini restore ettik. 2002 yılında müze ve ören yerlerini ziyaretçi sayısını 7,4 milyondan 2018 yılında 28,2 milyona ulaştırdık. Nereden nereye? Bir çok arkeolojik kazıya kaynak aktararak yer altındaki medeniyetleri yer üstüne çıkarmaya çalışıyoruz. 2002 yılında kazılar 57 iken bu rakam 122’ye ulaştı. Önümüzdeki süreçte bu rakamların artacağına inanıyorum. Yurtdışına kaçırılan eserlerin tekrar vatanına geri getirmenin mücâdelesini veriyoruz” diye konuştu.



“Tarihimizi gelecek kuşaklara taşıyoruz”

Bugün açılışını yaptıkları Troya Müzesi’nin tarihimizi gelecek kuşaklara en güzel şekilde taşıma çabasının son örneği olduğunun altını çizen Erdoğan, “Troya 5 bin yıllık geçmişiyle Unesco tarafından 98 yılında dünya kültür mirasına alınan en önemli ören yerlerimizden birisidir. Biz de 2018 yılını Troya yılı ilân ederek yurt içi ve dışında daha iyi tanıtılmasını sağladık. Bugün de tarihî hazineleri bütün insanlığın istifâdesine sunan bu müzeyi açıyoruz. 2013 tarihinde inşaatına başladığımız Troya Müzesi’ni 64 milyon 444 bin liralık yatırım bedeliyle hayata geçiriyoruz. 52 eser açık teşhir, 1712 eser ise kapalı teşhir olmak üzere 1764 eserin sergisini yapıyoruz. Burada hem yapılan kazılar neticesinde ortaya çıkan arkeolojik eserleri, hem de diğer ülkelerde bulunan Troya eserlerini en güzel şekilde sergileme imkânına kavuşturuyoruz. Ayrıca müzede sergilenmek üzere tespit edilen kayıp eserin yurtdışından ülkemize getirilmesi için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür Bakanlığımızın süreci hassasiyetle takip ederek burayı zenginleştireceğini ümit ediyorum” dedi.

Erdoğan’a Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti milletvekilleri eşlik ediyor.