Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İHA’lara yeni bir yazılım yüklediklerini belirterek; “Bundan sonra terör örgütleri dağlarda bırak yürümeyi, kafalarını çıkaramayacak. Kafalarına kafalarına indireceğiz. Bakın 15 gün önce İran’la ortak operasyon yapacağımızı söyledim. Tarihimizde ilk defa. 2-3 defa Tahran’a İran’a gittik geldik. Onlar da geldiler. Bu sabah 08.00 itibariyle İran’la doğu sınırımızda PKK’ya yönelik ortak operasyon yapmaya başladık. Sonucu açıklayacağız. Bunlara nefes aldırmayacağız" dedi.