Bakan Kasapoğlu, Karabük Valiliği önünde, Karabük Valisi Fuat Gürel,  eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal  ve Niyazi Güneş tarafından karşılandı. Burada Valilik şeref defterini imzalayan Kasapoğlu, Vali Gürel'den  kent hakkında brifing aldı. Bakan Kasapoğlu, Valilik toplantı salonundaki koordinasyon  toplantısının ardından Beşbinevler Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Çok Amaçlı  Spor Salonunun açılış törenine geçti.

Kasapoğlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin son 17 yılda ekonomi, tarım, sağlık,  teknoloji, sanayi, eğitim, ulaşım ve spora kadar pek çok alanda devrim  niteliğinde işler gerçekleştirdiğini söyledi.

Karabük'ün eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in önderliğinde sporda  çok önemli tesisleri kazandığını aktaran Kasapoğlu, "Türkiye'nin hemen hemen  hiçbir yerinde olmayan tesislere sahip oldu. Biz de bundan sonraki süreçte  Karabük'ümüzün merkezi ve ilçelerini sporda bir marka şehre dönüştürmek ve burada  hem ulusal hem de uluslararası anlamda Avrupa ve dünya şampiyonlarını yetiştirmek  için inşallah yatırıma ve çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Maalesef spor yapma alışkanlığımız istenildiği ölçüde değil"

İçerisinde 9 farklı antrenman salonları bulunan, bireysel ve takım  sporları anlamında pek çok hizmete, spor aktivitesine vesile olabilecek Çok  Amaçlı Spor Salonunun gençlere, kadınlara hayırlı olmasını dileyen Kasapoğlu,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlarımız bizim için çok önemli. Zira kadınlarımız, toplumun  mimarı, öncüsü. Elbette çok güzel spor tesislerimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde  olmadığı kadar yeni ve kaliteli tesislere hamdolsun ki sahibiz. Bunu her yerde  göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın o engin vizyonuyla,  spora ve sporcuya olan güveni ve sevgisiyle, bakanlarımızın, yöneticilerimizin  katkılarıyla hamdolsun Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde çok güzel tesislerimiz  var fakat şununla ilgili şöyle bir sorunumuz var, maalesef spor yapma  alışkanlığımız, bu tesisleri kullanma durumumuz istenildiği ölçüde değil. Bundan  sonraki süreçte hem bu tesislerimizin eksik olanlarını tamamlamaya hem de bu  tesislerimizi çok daha verimli şekilde kullanmaya mecburuz. Bu anlamda  kadınlarımızın o öncü misyonuyla bundan sonra sporun odak noktası olarak evdeki  çocuklarını, eşlerini önce kendileri olmak üzere mutlaka spora teşvik etmelerini  istirham ediyorum."

Bakan Kasapoğlu, sporun günlük yaşamda mutlaka olması gerektiğini dile  getirerek, sportif başarının yolunun bundan geçtiğini vurguladı.

Sporu tabana yayan toplumların şampiyonlar çıkardığını aktaran  Kasapoğlu, "Dolayısıyla bu toplumun merkezine bundan sonraki süreçte  kadınlarımızı alıyoruz ve kadınlarımızın öncülüğünde gençlerimizle, her yaştan  insanımızla, sporun engel tanımayan ruhuyla kadınıyla erkeğiyle genciyle  yaşlısıyla engelli-engelsiz demeden tüm Türkiye inşallah bir seferberlikle bu  tesislerimizi daha yoğun ve verimli şekilde kullanacağız. Vatandaşımızın bu  tesislere erişimini kolaylaştırmak amacıyla bundan sonraki süreçte, şu an  itibarıyla iki aydan beri pek çok ilimizde başladık, bu tesislerimiz 7 gün 24  saat esasına göre çalışacak ve ne zaman isterseniz gelip bu tesisleri kullanma  imkanına sahip olacaksınız. Gençlik merkezlerimizi de yine 7 gün 24 saat esasına  göre sizlerin hizmetine alacağız." diye konuştu.

Karabüklülere müjde de veren Kasapoğlu, gerek Karabük'ün merkezinde  gerekse ilçelerinde gençlik merkezi açığını yıl sonuna kadar yeniden inşa usulü  ya da kiralama yoluyla tamamlayacaklarını bildirdi.

"Birtakım odaklar 31 Mart'ı imkan olarak görüyor"

31 Mart yerel seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Kasapoğlu,  birtakım odakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı engellemek için sadece 17 yıldan beri  değil, 1994'ten beri durmadan çalıştığını ancak milletin onurlu duruşu sayesinde  başaramadıklarını söyledi.

Kasapoğlu, "İnşallah bunu hiçbir zaman başaramayacaklar. İşte 31 Mart,  gerçekten önemli bir süreç. Sadece yerel yönetim sürecini ifade etmiyor, bunu en  son geçen hafta maalesef Yeni Zelanda'daki o hainin, caninin ifadelerinden de  aldık. Dünyada birtakım odaklar, Türkiye'de de AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın  tökezlemesini ellerini ovuşturarak bekliyorlar. Bunun için onlar 31 Mart'ı bir  imkan olarak görüyorlar ama inşallah ben gerek Karabük'ün, ilçelerimizin bu  konuda basiretine, ferasetine güveniyorum, Karabük'ten 31 Mart gecesi yükselecek  olan o nidanın tüm dünyada yankı bulacağına inanıyorum." değerlendirmesinde  bulundu.

Eski TBMM Başkanı Şahin de Karabük'ün spor yatırımları açısından çok  şanslı olduğunu ve ilk 5 il arasında bulunduğunu, AK Parti hükümetleri döneminde  kente büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Bu salonlardan ülkeyi temsil edecek başarılı sporcuların yetişeceğini  belirten Şahin, küme düşen Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılması gerektiğini  dile getirdi. Törende, Vali Gürel, Milletvekilleri Ünal ve Güneş ile AK Parti  Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal da yer aldı. Açılışın ardından Kasapoğlu ve beraberindekiler salonu gezerek,  sporcularla sohbet etti ve kentte faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine  malzeme yardımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açılış ve Valilik ziyaretine, Bakan Yardımcısı  Halis Yunus Ersöz, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Eğitim Araştırma Koordinasyon  Genel Müdürü Mehmet Ata Öztürk de eşlik etti.