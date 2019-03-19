Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, Esenyurt Yeni Belediye Meydanı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, halka hizmet, Hakk'a hizmet anlayışıyla yola çıktıklarını söyledi.

Bugün önemli açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, ''1 değil, 5 değil tam 46 tane eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim hizmet anlayışımız bu. İnsanlarımızı mutlu ettiğimiz zaman biz de mutlu oluyoruz. Bir derde derman olduğumuz zaman, bir sorunu çözdüğümüz zaman yine mutlu oluyoruz. Hepsini de aşkla samimiyetle sevgiyle yapıyoruz.'' diye konuştu.

Yıldırım, aşk ve sevgi olmazsa yapılan hizmetlerin olmayacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Ferhat'a dağları deldiren nedir? Şirin'in aşkıdır. Biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la 17 yıldır Türkiye'yi kalkındırmak için çalıştık, çalıştık, çalıştık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Herkes şunu iyi bilsin ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Milleti sevmeden bu kadar iş yapılabilir mi? Gece gündüz çalışmadan bu işler olur mu? Onun için diyoruz ki; İstanbul bizim için sevdadır, İstanbul bizim için aşk hikayesidir. İstanbul'u çukurdan, çöpten, çamurdan, susuzluktan, hava kirliliğinden kurtaran liderin izinden gidiyoruz. Türkiye'de belediyecilik anlayışını değiştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın izinden gidiyoruz. İstanbul'un sorunlarını torunlara bırakmadan çözüyoruz.''

Esenyurt'a birçok hizmet kazandıracaklarını anlatan Yıldırım, ''Esenyurt'a metro geliyor. Hem 1 tane değil, 2 tane birden geliyor. Esenyurt-Mahmutbey Metrosu'nu bu sene sonunda açıyoruz. Diğeri Yenikapı-Büyükçekmece Metro Hattı. O daha sonra yapılacak o da Esenyurt'tan geçiyor. Yani bütün yollar Esenyurt'a çıkıyor.'' dedi.

''Evinize 18 dakika daha önce gideceksiniz''

Yıldırım, İstanbulların trafikte geçirdiği zamanın azalacağını, herkesin evine daha erken gideceğini belirtti.

İstanbul'da en büyük probleminin ulaşım ve trafik olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

''Türkiye'de bunu çözen kim? Esenyurt'ta, İstanbul'da kim çözer? Bu bizim işimiz, bizim işimiz. İstanbul'da metroyu 518 kilometreye çıkarıyoruz. Böylece toplu ulaşımda yüzde 48'lik bir paya sahip olacağız. Bu da yüzde 30 artış demektir. Yüzde 30 artış demek; kara yolunun yüzde 30 rahatlaması demektir. Böylece trafik hızlanacak, dur-kalklar azalacak, evinize 18 dakika daha önce gideceksiniz. Yine Haramidere'den TÜYAP'a kadar bir tünel yapacağız. Haramidere'den Avcılar'a, başka bir tünel daha yapacağız. Böylece yollardaki trafiği metrolara ve tünellere kaydırarak hem trafiği rahatlatacağız hem de sizi trafik çilesi çekmekten kurtaracağız. Kavşakları yeni baştan düzenleyeceğiz. Esenyurt'un bir başka sorunu otopark. Bir sürü büyük büyük binalar var ama otoparkları eksik. Yapacağımız otoparklarla yollardaki araçları azaltacağız ve yollarda trafiğin akışını sağlayacağız. Tam 5 bin 500 otopark yapacağız. Engelliler, bebekli anneler için altyapıyı uygun hale getireceğiz.''

'Akıllı İstanbul projesini gençlerle beraber yapacağız''

Yıldırım, 17 yıldır bu işleri yaptıklarını ve bundan dolayı kimsenin endişe içerisinde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bugüne kadar ne söyledilerse yaptıklarını ifade eden Yıldırım, ''Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik. Gençler, size imkan sunacağız. 'Fikir sizden sermaye bizden' diyeceğiz ve Akıllı İstanbul projesini gençlerle beraber yapacağız. Gençlerimize güveniyoruz. Hanımlar, AK kadınlar. Bugüne kadar kazandığımız bütün zaferlerin arkasında siz varsınız. Zaferin gizli kahramanı sizsiniz. Kadınlarımız için de projelerimiz var. İstanbul'un 961 mahallesinin 300 tanesinde çocuk yuvası, kreş yok. 300 mahalleye Esenyurt da dahil 955 kreş yapacağız. Böylece kadınlarımız rahatlıkla dışarı çıkacak ve çocuklarını rahatlıkla buralara bırakabilecek. Ev kadını olan hanımefendiler, sizi de unutmadık. Siz hem ev işi yapıp hem de evin bütçesine katkı sağlamak istiyorsunuz. Yaptıklarınızı değerlendirmek, satışlarını yapmak için belediye olarak size destek olacağız. Sizin için mağazalar açtıracağız.'' diye konuştu.

Yıldırım, Esenyurt için birçok projelerin olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

''Bu ülkeye çok büyük hizmetleri olmuş Cumhurbaşkanı olarak görev yapmış Turgut Özal'ın adını vereceğimiz stadyum yapacağız. Tesisleşme konusunda İstanbul'a büyük hizmetler yaptık ama yetmez. 34 tane İstanbul için değişik ilçelerde spor tesisi yapacağız. Bunun dışında 250 okulun bahçesine de spor tesisi kazandırmetroacağız. İlk işimiz Esenyurt'a daha fazla okul yapmak olacak. Ayrıca Esenyurt'un hastane ihtiyacı var. Esenyurt'a hastaneyi de yapıyoruz. Esenyurt'ta millet bahçesi ihtiyacı da var. Cumhurbaşkanımız 'her ilçede muhakkak bir millet bahçesi olacak' dedi. Esenyurt'ta en güzel millet bahçesini biz yapacağız. Yeşil alan ihtiyacımız var. Yeşil alan sıkıntısı bütün İstanbul'da var. Önümüzdeki dönemde İstanbul'un tamamında 55 milyon metrekare yeşil alan sözü verdik. Yani mevcut yeşil alana, yarısından fazla ilave yeşil alan yapacağız. Kuzey'deki ormanlarla güneyde Marmaray'ı birbiriyle buluşturacağız.''

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek eserlerin açılışı gerçekleştirildi.