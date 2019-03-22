Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Tokat mitinginde konuştu. 21 Mart’ın Türk’ün bahar bayramı olduğunu ifade eden Bahçeli, özetle şunları söyledi:

Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Bizim duruşumuz alayına yetecek, alayına diz çöktürecektir. Bölünmede huzur yoktur. Kutuplaşmada umut yoktur. Bugün (dün) 21 Mart, Türk’ün bahar bayramıdır. Nevruz birliği, dirliği ümidi ve uyanışı sembolize eden bir gündür. Ortak ülkü ve dostlukla buluşturan kaynaşma vesilesidir. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Bu günde en büyük dileğim millî bekamızın sonsuza tdek var olmasıdır. Nevruz yalnızca yeni bir mevsim döngüsünün başlangıcı değil Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın, atılımın müjdecisidir.

MİLLÎ BEKA ŞAKA DEĞİLDİR

Nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız. Millî bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Millî bekaya inanmayan, millî bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart’ta sandıkta hesaplaşacağız. Millî beka şaka değildir. Millî beka oyuncak değildir. Varoluşumuzun kaynağıdır, bekamız yoksa vatanımız yoktur. Yeni Zelanda’da bir barbar, bir Haçlı artığı 50 Müslüman kardeşimizi şehit etti. Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı baltayı taşa vurdu. Hâlâ Viyana’yı, Kosova’yı unutmamışlar. Biz de bu zalimleri unutmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK’yi kullanıyorlar, PYD’yi silah verip kışkırtıyorlar. FETÖ’ye sempatileri boşuna değil. Ürkmeye devam etsinler, çıldırmayı sürdürsünler Türkiye’nin önüne asla geçemeyecekler. Türk denildi mi akıllara Müslüman gelir. Türk milleti İslamiyet’in keskin kılıcıdır.

BU OLANLAR HEZİMET

İşleri güçleri yalandır, dolandır, kriz severliktir. Kaos dediler mi yüzleri güler. Zillet ittifakı Türkiye’ye karşı tesis edilen 5. Kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. CHP Genel Başkanı YPG’ye terör örgütü diyemiyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor. HDP’nin çürümüş eş başkanı CHP’nin adaylarına ayar veriyor. Seçilirlerse HDP’nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Bu olan bitenler hezimet değil midir? Bu zillete öyle bir tokat atın ki, Tokat’ın ne demek olduğunu anlasınlar. Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyorlar. Hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. İşbirlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart’tan sonuç alınmalıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Millî bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar. Zillete rağmen yolumuza devam edeceğiz.