Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

İki lider, Ankara’da, eski Hipodrum’da halka hitap edecek ve birlik mesajları verecek. İlk konuşmayı MHP lideri Bahçeli yapacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak. Liderler, kritik haftaya girildiğini ve mutlaka sandığa gidilmesi gerektiğine yönelik mesajlar verecek. Erdoğan ve Bahçeli, miting sonunda sahnede el ele vatandaşlara poz verecek.

Miting alanı İzmir’deki gibi Türk bayrakları ile süslenecek, partilerin simge ve sembolleri olmayacak. Mitinge katılan tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Alanda ayrıca, Erdoğan ve Bahçeli’nin ittifak görüşmeleri sırasında birlikte verdiği pozların yer aldığı fotoğraflar ve ittifakı anlatan ortak sloganlar yer alacak. Mitingde, Cumhur İttifakı’nın şarkıları kullanılacak. İki lider sahneye çıkmadan önce, Özhan Eren’in “Canımın İçi Türkiye’m”, Şemistan Alizamanlı’nın “Zafer Bismillah”, Altan Çetin’in “Cumhur İttifakı” ve Mustafa Yıldızdoğan’ın “Türkiye’m” adlı şarkıları çalınacak.