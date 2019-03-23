Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nı oluşturan AK Parti ile MHP’nin İzmir’den sonraki ikinci ortak mitingi bugün Ankara’da yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan miting alanındaki halkı selamlamasının ardından kürsüye Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki kürsüye çıktı.

Özhaseki sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sahneye çıktı.

Bahçeli'nin açııklamalarından öne çıkanlar:

31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak Başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime her vatandaşıma şükranlarımı sunuyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından Cumhuriyeti çıkaran, Ankara, Türkiye’nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin irfan ve itibar kaynağıdır. Ankara milli birliğimizin eşiği, milli bekamızın stratejik eşiğidir. Seğmenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, Cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz, Türk milletiyiz, biz Cumhur İttifakıyız.

Ankara’nın özlemleri vardır. Ankara’nın gelecek hayalleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 31 Mart yeni sisteme geçişten sonraki ilk seçimdir. 31 Mart seçimleri, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin geçişinden sonraki ilk mahalli idareler seçimidir.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinden 281 gün sonra, aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra, yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz, yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Bunların önünde ve üstünde milli bekamızın, Ankara’nın tarihsel ve egemenlik haklarının hem teyidini hem de tescilini yapacağız.

YA YURDUM DİYECEĞİZ YA YUTULMAYA RAZI GELECEĞİZ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünün inşa ve ihyasına, güçlü bir destek vereceğiz. İstikrarı temellendirilmiş, siyasi gerilimleri en aza indirilmiş, toplumsal huzur ve normalleşmesi sağlanmış bir Türkiye’ye geçiş yapacağız. Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması, beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız.

31 Mart seçimleri Ankara’nın önünü kesmeye azmetmişlere, Ankara’nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz ya belaya boyun eğeceğiz. Ya yurdum diyeceğiz ya yutulmaya razı geleceğiz.

ZİLLET İTTİFAKI KUMPASTIR, KOMPLODUR, KARANLIKTIR

Cumhur İttifakı, milli varoluşumuzun hizmetkarıdır, Cumhur İttifakı milli onurun güveni, milli ömrün güvencesidir. Buna karşılık Zillet İttifakı kumpastır, komplodur, karanlıktır, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, Cumhuriyet’in zirvesine yükseldi, dün rezaleti def etti, Türkiye’nin haklı gururu sayesinde tırmandı. İnancım odur ki, yine başaracak, yeniden bir tarih yazacaktır. Cumhur İttifakı olarak buna and içtik. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin emanetlerine leke düşürmeyeceğiz. Şehy Ali Semerkandi Hazretlerinin mirasını kirletmeyeceğiz, Mustafa Kemal’in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkar etmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki’dir. Milliyetçi Hareket Partisi, bütün mensuplarıyla, bütün teşkilatlarıyla Sayın Özhaseki’nin arkasındadır, destekçisidir. Ankara’nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı’nın değerli adayları için elimizden gelen çalışmaları yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hiç duraksamadan, hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici, istismarcı sese kulak vermeden Cumhur İttifakı’nın zaferine inandık, bunun için adeta seferber olduk. Biliniz ki Ankara Türkiye’nin özetidir, öz güvenidir, öz değeridir. Ankara Türk milletinin ta kendisidir.

YA ÜLKÜCÜSÜN YA DA DEĞİLSİN

Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?

Sınır içinde sınır ötesinde vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan alçak suikastler düzenleyen teröristlerin Ankara'da ne işi vardır. CHP Genel Başakanı bu zillete nasıl evet demiştir. HDP'nin eş başkanı Mansur Yavaş bilecek ki seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir diyor. Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir,

Bu zelil itirafı ajansınıza sordunuz mu? Bir görüş aldınız mı? Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralı'ya anlatın.

Erdoğan ve Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın 'Büyük Ankara Miting'i öncesinde bir araya geldi.

YPG'YE TERÖRİST DİYEMEDİ

Ankaralı PKK'ya nasıl evet diyecek? Ankara bölücülerle aynı kareye nasıl girecek? Sayın Cumhurbaşkanım ve aziz Ankaralılar. CHP Genel Başkanı YPG'ye terörist diyemedi. 15 Temmuz'a tiyatro demekten vazgeçmedi. İslam dünyasından kaynaklanan terör dedi. Kılıçdaroğlu soruyorum sana nasıl bu kadar alçaklaştın? Biz Türkiye Cumhuriyetini hainlere rağmen kurduk. 31 Mart'ta Ankara'yı ele geçiremeyeceksiniz.

"SEN KİM MİLLİYETÇİ OLMAK KİM?"

Bize patates soğan edebiyatı yapanlara Tekâlif-i Milliye emirlerini hatırlatmak isterim. Milliyetçilik Türkiye ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Golan Tepelerini İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump'a Kılıçdaroğlu ne diyecek? 'Olamaz, yapamazsın' çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?Milliyetçilik kökünü ceddini bilmektir. Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kim? Cumhur İttifakı Ankara'nın ehliye emanetini bekliyor. CHP'ye İP'e oy veren vatandaşların gelin bu şerefe siz de dahil olun. Çoluğunuza çocuğunuza anlatacağınız muhteşem bir hatıra oluşturun.