Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri ve Adalet Bakanı Mehmet Ağar, Cumhur İttifakı AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar’la buluştuğu arkadaş yemeğinde konuştu. CHP’nin gerçek yüzünü anlatan Ağar şunları söyledi: İstanbul Emniyet Müdürü olduğum dönemde benim o zaman işte son CHP Belediyesi burada iş başındaydı. Kâbus gibiydi İstanbul. Belediye hizmetleri yapılmaması bir yana, bizim günümüzün yarısı CHP Belediyesinin İstanbul belediye şirketlerine yerleştirdiği militanları temizlemekle geçiyordu. Milletin, devletin kaynakları bankamatiklere, hiçbir iş güç yapmayan örgütlere kaynak aktarımıyla geçiyordu. Allah bize bir daha, bu tür bir CHP belediyesi dönemi yaşamayı nasip etmesin. Çöp temizliği yok, su yok, hizmet yok.

‘CUMHUR’ GÜÇLENEREK ÇIKMALI

Cumhur İttifakı’nın tarihî bir adım olduğunu söyleyen Ağar “Özellikle bu son dönemde, 15 Temmuz’la birlikte Türkiye daha farklı bir çizgiye girdi. Bugün bazıları hafife alıyor ciddiye almıyor. Belediye seçimleri ile ne alakası var? Var. Türkiye tarihindeki benim takdir buyurursanız hayatım boyunca ilgilendiğim bir konu. Türkiye bugün tarihinde gördüğü en önemli zor dönemlerden birisi ile karşı karşıya ve bunun üstesinden başarılı adımlarla çıkmaya gayret ediyor. Türkiye’de hiçbir partinin ve liderinin yapamadığı bir şeyi yapan bir Cumhurbaşkanımız var. Bu önemli bir şey. Hakikaten yerli olmak, millî olmak ve tarih şuurunda olmak lazım. Bütün bunları gördüğümüz vakit bir kere seçimin geneli açısından Cumhur İttifakı adı konulmuş olan bu yapının güçlenerek çıkması lazım” diye konuştu.