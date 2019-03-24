Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker - Ebru Karatosun

ANKARA

Yerel seçimlere bir hafta kalan Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingi Ankara Atatürk Kültür Merkezi Hipodrom’da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına “Büyük Selçuklu ve Osmanlı’ya ruh veren ahilik teşkilatının kalbi Ankara’yı; Hacı Bayram-ı Veli, Seyit Hüseyin Gazi, Tacettini Veli, Oruç Gazi ve Taptuk Emre’nin irfanından beslenen toprakları selamlıyorum. Seyyid Abdulhakim Arvasi’nin feyziyle bereketlenen bu şehri selamlıyorum” sözleriyle başladı.

Katılımdan hayli memnun olduğunu belirten Erdoğan, “Emniyetin verdiği rakamı söylüyorum. 450 bin. Bu bir şeyi gösteriyor. Ne diyor Ankara ‘Biz 31 Mart’a hazırız’ diyor” ifadelerini kullandı.

“31 Mart’ta, sandıklar hesaplaşma değil, geleceğimizi tayin etme yeri haline dönüşecektir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime 8 gün kaldığını belirterek, partililerden kapı kapı dolaşarak çalışmalarını istedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son virajdayız. Rabb’im ülkemizin tökezlemesini, milletimizin zayıf düşmesini bekleyenlere fırsat vermesin. Cumhur İttifakı, oy kaybına fırsat vermeden sandıkları patlatacak. ‘Sandığa gitmem’ diye bir şey yok. Herkesi toplayacağız, sandığa götüreceğiz. Sandık görevlileri, sandıklara sahip çıkacağız. Bunun için terör örgütlerinin emrindeki yapıların desteğiyle karşımıza çıkanların yüzlerindeki maskeyi düşüreceğiz. Bunun için 31 Mart’ta, dünyanın öteki ucundan bizi tehdit edenlere, şöyle sağlamından bir cevap vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.

ELİTLERİN ŞEHRİ OLMAYACAK

Eskiden Ankara’nın iki farklı yüzü vardı. Ankara, Sıhhiye Köprüsü’nün üstü ve köprünün altı olarak ikiye ayrılırdı. Şehrin bir yüzü seçkinleri, bürokratları temsil ederdi. Diğer yüzü ise Anadolu’nun değişik şehirlerinden yurt yapan insanlarımızı ifade ederdi. Eski Ankara’da devlet erişilmez bir yerdeydi.

Milletine tepeden bakan ideolojinin esiri oldu. Ülkemizin başkenti Ankara, senelerce yasaklarla, baskılarla anıldı. Bu güzel şehir yıllarca bağrında kara bir leke ile yaşanmaya mahkum edildi. Biz Ankara’yı her şeyden önce işte bu ayıplardan kurtardık. İnşallah Ankara bir daha tek tipçilerle, darbecilerle, elitlerle anılan bir şehir olmayacak.

ÜLTİMATOM PEŞİNEN VERİLDİ

Ankara ile ilgili başka hesabı olanlar yok değil. Ankara’yı önü arkası belli olmayan bir ittifak vasıtasıyla yeniden eski karanlık günlerine döndürmenin hesabını yapanlar var. Her gün bölücü örgütün emrindeki partinin yöneticisi ‘Ankara’yı alacağız’ diye posta koyuyor. Hatta bazıları hızını alamayıp, “Onlara en büyük tokadı İstanbul’da Ankara’da atacağız” diyor. Her gün dozu artan bu küstahlıklara CHP’den tepki geldiğini gördünüz mü? Seslerini dahi çıkaramazlar, itiraz edemezler çünkü bunlara ‘Bizim oyumuzla seçildiğinizi bileceksiniz’ diyerek ültimatom peşinen verildi. Bu adam var ya Kürt değil. Ama adam Kürtler üzerinden geçiniyor. Benim Kürt kardeşlerimi de istismar ediyor. Bu seçim, milli irade yüzsüzleri için yolun sonu olacaktır.

TEMELİ OLMAYAN SEZAİ

Soyadı Yavaş olan, hani sahte senetle iş gören var ya; bu adamı CHP düşünün Ankara’yı belediye başkan adayı yapıyor. Ya bu adam Ankara’nın başına gelirse ne tür sahte senetler düzenleyeceğini hatırlayın. Onun için bunlara dersi çok büyük vermek lazım. Ne diyor? “Yavaş, HDP’nin oylarıyla seçildiğini bilecek” diyor. Bak bunu ben söylemiyorum. Temeli olmayan Sezai söylüyor. Aynı şekilde İstanbul’da İmamoğlu. Hem Kürt kardeşlerime hem de tüm seçmenlere hakaret ediyor. İstanbul da bunlara gereken dersi verecek inanıyorum. ”

CEVABI SANDIKTA VERECEĞİZ

“Milletimizi bölmek, bayrağımızı indirmek, devletimizi yıkmak, ezanımızı susturmak, bizi terör örgütleriyle terbiye etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Bunun için 31 Mart’ta sandıkta gerekli cevabı vereceğiz. Hem de öyle bir cevap vereceğiz ki bir daha kimse bu millete parmak sallama cesareti bulamayacak.”

31 MART UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın ‘eski ülkücüyüm’ sözlerini eleştirerek, “Eski ülkücüymüş, eski MHP’liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür, ya değilsindir. Ya MHP’lisindir, ya da değilsindir” dedi. Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın Ankara AKM Hipodrum’daki ortak mitinginde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Bahçeli, özetle şöyle konuştu: “31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. 31 Mart seçimleri, Ankara’nın önünü kesmeye azmetmişlerle Ankara’nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri, yalanla doğru, sahtekârlıkla sadakat, terör sevicilerle Türkiye sevdalıları arasında yapılacak en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra, ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz. Ya yurdum diyeceğiz ya da yutulmaya razı geleceğiz.

TAPULU MALINIZ DEĞİL

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Özhaseki’dir.

Hiçbir siyasi devşirme Ankaralılığı tapulu malı görmesin. Beka sorunu yok demek, Milli Mücadele’yi unutturmak demektir. ‘31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir, beka sorunumuz da yoktur’ diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar? Pazarlıklar böyleydi, arkamızdan itiyorlardı mı diyecekler? Çaresiz kaldık, tutsak alındık, boynumuzu eğdik mi diyecekler?

CHP Genel Başkanı, henüz YPG’ye terörist diyemedi. 15 Temmuz’a tiyatro demekten vazgeçmedi. Yeni Zelanda’da bir vandal, bir terörist 50 din kardeşimizi iki ayrı camide şehit etti. CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana, bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Golan Tepeleri’ni İsrail toprağı olarak tanıma hazırlığı yapan Trump’a Kılıçdaroğlu ‘olamaz, yapamazsın’ çıkışıyla tepkisini gösterebilecek mi?

TALİMAT NEREDEN!

Yavaş yavaş tükenenler, Ankara’ya PKK’lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajanda da yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya açıklayın. ‘Ajans’ deyip kıvırmayın. HDP eş başkanı koz veriyor deyip, suçlamalardan kaçmayın. Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlamayın. HDP sevgisini dilim sürçtü deyip kapatmayın. Şaibeli ve sahte diplomalı kişilerle açtığınız haram tezgâhınız bir anda bozulunca, eski dostlarınıza şizofren diye bağırmayın. Vergi kaçakçılığı yaptıktan, onca alavere dalavereye saptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimin yüzüne baka baka yalan söylemeyin.

ESKİ ÜLKÜCÜYMÜŞ!..

CHP-İP-HDP-SP-ÖDP-PKK-FETÖ millî bekamızı, Cumhuriyet’in ruhunu, milletimizin emsalsiz kazanımlarını, millî birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededir. Zillet İttifakı’na diyorum ki, ‘31 Mart’ta da yapamayacaksınız, Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz. Ankara’nın hızını kesemeyeceksiniz.’ Eski ülkücüymüş, eski MHP’liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür, ya değilsindir. Ya MHP’lisindir, ya da değilsindir. Cumhur İttifakı millî bekayı koruyup kollamak için Ankara’nın ehline emanetini diliyor.”

MİTİNGDEN NOTLAR

∂ Miting alanı saatler öncesinden doldu. Katılım 450 bine ulaştı. Alana sığmayan vatandaşlar mitingi dışarıdan izledi.

∂ Yaklaşık 4 bin polis miting alanında görev yaparken; program boyunca havadan helikopterle sürekli denetim yapıldı. Ayrıca keskin nişancılar da yerlerinde konumlandı.

∂ Alana gelenlere sadece Türk Bayrağı verildi, parti flamaları alanda yer almadı.

∂ Miting başlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili kısa bir video gösterilirken; AK Parti’nin bugüne kadar yaptığı projeler ekranlardan paylaşıldı.

∂ İki lider miting öncesi bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, alanda bulunan çadırda kısa süre sohbet etti.

∂ Erdoğan sahneye, Kayahan’ın “Bizimkisi bir aşk hikâyesi’ şarkısı eşliğinde çıktı.

∂ Mitinge gelen vatandaşlar, partilerle özdeşleşen “Rabia” ve “Bozkurt” işareti yaparak liderleri karşıladı.

∂ Erdoğan, boynuna Ankaragücü atkısı takarak konuşmasını yaptı.