Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yapılan operasyonlar sayesinde dağa çocuk kaçırma olaylarını son 30 yılın en düşük seviyelerine çektiklerini belirten Soylu, "Önümüzdeki 4,5 yılı bunlar zehir etmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar, bunlara fırsat vermeyin. Bu Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi şu 4,5 yılda şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de, şu zillet ittifakını Kılıçdaroğlu'nun kalesine, şu doksanına bir çaksın, birde çatalına çaksın" diye konuştu.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Biga Belediye Meydanı önünde vatandaşlara seslendi. Soylu'ya AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Av. Gültekin Yıldız, MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, AK Parti Biga İlçe Başkanı Ahmet Şahin, Cumhur İttifakı AK Parti Biga Belediye Başkan Adayı Bülent Erdoğan'da eşlik etti.

"Gecelik yüzde 8 binlik faizlerle, ekonomik saldırılarla bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular"

Mitingde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “On yıllardır bu ülkeye saldırıyorlar. Büyümesin diye, darbe yaptılar. Bu ülkede başbakan astılar. Darbeler yaptılar. Bu ülkede bakanlar astılar. Cumhurbaşkanlarını hapislere attılar. Bu ülkede terörle anarşiyle bizi terbiye etmeye çalıştılar. Gecede yüzde 8 binlik faizlerle ekonomik saldırılarla bizi Amerika'dan, Avrupa'dan parmak sallayarak bizi küçük görerek bizi hakir görerek, bizi küçümseyerek on yıllardan beri bizi ayağa kaldırmamak için her türlü senaryoyu ortaya koydular. Kah, bir gün dediler ki ‘siz köylüsünüz, bu ülkeyi siz yönetemezsiniz'. Kah, bir gün değerlerimize saldırdılar, kutsallarımıza, kıyafetimize. Bir annenin iki evladının, birisinin başı açık, birisinin başı örtülü. Onları bir birinden ayırmaya çalıştılar. Bu ülkede hastanelerde 5 dakika doktoru bize göstermeyi imkansız bir olay olarak anlattılar . Böyle yaşattılar. Hastanelerde insanlarımızı rehin aldılar. Yapmadıkları kalmadı. Türk Kürt, Alevi Sünni, sağcı solcu, başı açık başı örtülü, laik dindar, bu ülkenin insanlarını hep birbirine düşürdüler. Yeter ki, ufka bakmayalım. Hep ayağımızın ucuna bakalım. Geleceği görmeyelim. Geleceğe ait bir plan yapmayalım. Güçlü bir Türkiye'ye bir adım atlayalım diye on yıllardır, her 10 yılda bir bu ülkede darbe yaptılar. 60, 71, 80, 28 Şubat, 27 Nisan ve en son o Amerikan uşağının, o Pensilvanya'daki şarlatanın gerçekleştirmek istediği 15 Temmuz darbesi. Hiç yakamızdan düşmediler. İstemediler, Türkiye yarınlarına umutla baksın, güçlü bir Türkiye olsun. Yerli üretsin. Milli üretsin. Etrafındaki coğrafyaya huzur getirsin, barış getirsin. Hiç bunu istemediler. Bize 'siz bu ülkeyi yönetemezsiniz', '50 gramlık oy pusulasıyla belki iktidar olabilirsiniz ama muktedir olamazsınız', 'vesayet bizde, bu ülkeyi biz yönetiriz' diye dışarılardan sürekli destek alıp bu ülkenin insanını ezmeye çalışanlara karşı Allah sizden razı olsun ki şunu milletime şükranlarımı ifade etmek için söylüyorum ki, siz onlara 'biz iktidar oluruz, muktedir oluruz' dediniz. Evet, Allah'ıma şükürler olsun bugün milletim haykırıyor, 'hem iktidar biziz, hem muktedir biziz' diyor

"PKK'nın şah damarını kestik"

Bakan Soylu, “Doğu ve Güney Doğu'da biz bunlara aman vermedik değil mi? Orada 94 tane belediyelerini kapattık. Şimdi hareket kabiliyetlerini daralttık. Ardından 2 yılda 10 katrilyonluk uyuşturucularını yakaladık. Ardından Türkiye'de kaçak sigara üzerinden PKK'ya gelir sağlayan bunlardı. Kaçak sigara yüzde 21,5'ti, şimdi yüzde 1,5'a düşürdük. Bakın bu 3 olayla birlikte onların oradaki çocukları dağa kaçırmalarını, götürmelerini engelledik. Son 30 yılın en düşük seviyesine çektik. PKK'nın şah damarını kestik. Şimdi yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şimdi buna tekrar bir yaşam tüneli açmaya çalışıyorlar, bir can suyu vermeye çalışıyorlar. Ne olursunuz bunlara müsaade etmeyin. Türkiye'nin hiç bir yerinde müsaade etmeyin. Önümüzdeki 4,5 yılı bunlar zehir etmek istiyorlar. Başımızda kaynayan kazanlar kaynatmak istiyorlar, bunlara fırsat vermeyin. Bu Recep Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Ayağına top yakışıyor mu? Şimdi şu 4,5 yılda şu Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu bir verin de, şu zillet ittifakını Kılıçdaroğlu'nun kalesine, şu doksanına bir çaksın, birde çatalına çaksın” şeklinde konuştu.

Bakan Soylu konuşmasının ardından vatandaşlara karanfil dağıttı.