Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Yenikapı, tarihî bir mitinge daha ev sahipliği yaptı. Cumhur İttifakı’nın üçüncü ortak mitingine gelen 1 milyon 600 bin vatandaş alana sığmadı, 400 bine yakın kalabalık da mitingi dışarıdan takip etti. “Sağduyunun Birlikteliği” sloganıyla düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi”nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir milyon 600 binin tek yürek olduğunu belirterek “Cumhur İttifakı sadece iki partinin değil, tüm Türkiye’nin, milletin ittifakıdır. İnşallah 1 Nisan’dan sonra bu zaferle beraber yine burada, şöyle çok fazla da uzatmadan bir de zaferin şenliğini yaparız” dedi. Erdoğan özetle şöyle konuştu: Bay Kemal’in getirdiği kişi İstanbul’un bir ilçesinin belediye başkanı. Bizim şu anda Belediye Başkan adayımız, yıllarca ülkemizde ulaştırma bakanlığı yapmış, İDO’nun Genel Müdürü, ondan sonra Başbakanlık, ondan sonra Meclis Başkanlığı; dolayısıyla İstanbul gibi bir yere rastgele bir isim yakışmazdı. Onun için İstanbul’a biz Binali Yıldırım kardeşimizi aday gösterdik. Çıkmış Bay Kemal on yedi senede ne yaptınız diyor? Ne yapayım kalbin mühürlü. Kalbi kararmış olanlara, gönlü örümcek bağlamış olanlara bunların hiçbiri hiçbir şey ifade etmez.

Konuşmasının sonunda dövizde son günlerde yaşanan artışı hatırlatarak finans sektörüne uyarılarda bulunan Erdoğan “Ey finans sektörünün içinde olanlar, kalkıp da piyasadan dövizleri toplayıp, ‘Döviz yükselecek, şöyle böyle olacak’ bu tür provokatif eylemlerin içerisine giriyorsanız bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hepinizin kimliğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra projelerini açıkladı:

¥ 22 ilçede yeni şehir meydanları oluşturacağız, Avrupa’da 7, Asya’da 11 olmak üzere seyir terasları oluşturacağız.

¥ Denize kıyısı olan 22 ilçemizdeki 170 km’lik kıyı şeridini kesintisiz ve engelsiz şekilde düzenleyeceğız. Sarayburnu’nda yolu yerin altına alarak şehrimize Gülhane Parkı ile denizi birleştireceğiz.

¥ Sirkeci-Yedikule arasındaki 8,5 kilometrelik kıyı boyunca sanat hattı oluşturacağız.

¥ Adalar’da 274 adet elektrikli fayton devreye alınacak.

¥ Hedefimiz 2023’e kadar otopark kapasitemizi 123 bin araca çıkartmaktır.

¥ Şehrin her iki yakasında, birer tane sebze-meyve, kuru gıda, su ürünleri gibi haller kuracağız.

¥ Eyüp Sultan Göktürk’te tarımsal teknoloji geliştirme merkezini kuracağız.

¥ Şehrin her köşesinde, 300 mahalleye 955 kreş açacağız.

¥ İstanbul’daki 200 bin engelli için 17 rehabilitasyon merkezi kuracağız.

¥ İstanbul’a dev bir film platosu kuracağız. Oyuncu köyü, dalga üretim sistemi, görsel sanatlar müzesi olacak.

¥ Harem’den Haydarpaşa Garı’na kadar olan bölgeye tasarım merkezini yapıyoruz. Evet burada kültür ve sanat merkezleri, konferans salonu sergi alanı gibi alanları şehrimize kazandıracağız.

İstanbul’da 20 koridor planladık. Yeşil koridorlar kesintisiz bisiklet ve yaya akslarını da içinde barındırarak, afet anlarında toplanma alanı da olacak. Toplamda 18 alanda seyir terasları oluşturacağız.

¥ Yassıada’yı uluslararası toplantıların merkezi yapacağız.

¥ Altı katrilyon lira maliyeti olan Tuzla Biyoteknoloji Vadisi’ni kuruyoruz. Antikordan aşıya, lensten kemoterapi ilacına kadar katma değerli ilaç üretilecek, 20 bin istihdam sağlanacak.

¥ Bayrampaşa’da bir buçuk katrilyon lira maliyeti olan bir teknoloji merkezi kuruyoruz. Altı bin 500 kişinin çalışacağı bir alan hâline gelecek.

¥ Pendik’te 3,5 kat maliyetle teknoloji geliştirme merkezi kuruyoruz.

¥ Silivri bölgesinde termal ve günü birlik tesis yatırımları yapacağız.

¥ Metro hatlarımızda kullanılan 1.050 metro aracını yerli üretimden temin ederek bakım maliyetlerini azaltacağız.

¥ Ağır vasıta araçlarının şehir merkezine girmesini engelleyeceğiz. Kuracağımız üç otogar ile otobüsler merkeze girmeden ulaşım hizmeti vermesini sağlayacağız.

¥ 241 noktasında kavşakları yeniden planlıyoruz. Tali yollardan ana yola girişimlerde akıllı kavşak sisteme geçeceğiz.

¥ 1.000 km üzerinde bisiklet yolu yapacağız. Park etme problemlerini, kiralama ve paylaşma sistemiyle çözeceğiz.

BİNALİ YILDIRIM: İSTANBUL'U AKILLI ŞEHİR YAPACAĞIM

Mitingde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım “Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbul’u birlikte akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler” dedi. Yıldırım özetle şunları kaydetti: Bizden, sizden, o partiden, bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Çünkü bize yakışan sevgiyle çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, birlikte Türkiye olmak var.

Size daha huzurlu, daha güvenli bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu söz Yıldırım sözüdür. Bu İstanbul’da trafik, çile olmaktan çıkacak. Yağmurda ıslanmadan, güneşte yanmadan her yere ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek.

'ZİLLET İTTİFAKI' BELADIR, CUMHUR İTTİFAKI BEKADIR

Yenikapı’daki tarihî mitingde halka seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “İstanbul, Türk milletinin namus timsalidir. Hiçbir hedef bu aziz kentimize musallat olmaya cüret ve cesaret edemeyecektir” dedi. İstanbullunun Yenikapı’da tarih yazdığını belirten Bahçeli “Allah nazarlardan korusun. Yenikapı âdeta uçsuz bucaksız gelincik tarlası olmuş çağlıyor. Tam 960 gün sonra 15 Temmuz hain FETÖ darbe teşebbüsünden 983 gün sonra Yenikapı’da muhteşem bir heyecan ve millî bir coşkunun bayraktarlığını yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Zalimler boş durmuyorlar. Türk ve İslam düşmanları çevremizde vızır vızır geziyor” diyen Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yeni Zelanda’daki cani Türk milletine açıkça diyor ki, ‘Avrupa’ya gelirseniz sizi öldüreceğiz. Konstantinapolis’e gelir tüm cami ve minarelerinizi yıkarız. Ayasofya minarelerden kurtulacak ve tekrar Hristiyan şehri olacak.’ Şu anda Boğaz’ın batı yakasındayız, Yenikapı’dayız. Ey katiller, gelin de görelim. Gelin de dedeleriniz gibi sizi aynen yerin dibine indirelim. Konstantinapolis diye bir yer yoktur, bununla birlikte Kürdistan diye bir yer asla olmayacaktır.

HDP’nin Eş Genel Başkanı diyor ki “Ekrem İmamoğlu seçilmişse, bilecek ki üç milyon Kürt’ün oyuyla seçilmiştir. Kürtlere rağmen siyaset yapamaz” Bu beyanat alçaklıktır. Kürt kökenli kardeşlerimizi HDP’nin bindirilmiş kıtası gibi göstermek vatan hainliğidir. Kürt kökenli kardeşlerimizin hiç kimsenin tasallutuna giremez. Hiç kimse şerefli Kürt kardeşlerimin üzerine oyun kurmasın, zillete ortak olacaklarını düşünmesin. Kürt kökenli kardeşlerimiz bu hain planları altüst eder. PKK’nın siyasi aparatı HDP’ye şamarı indirir. İnşallah da bunu yapacaklardır. İstanbul ehline emanet edilmelidir. Bunu başaracak isim ise Cumhur İttifakı’nın başkan adayı Sayın Binali Yıldırım’dır.”

MİTİNGDEN NOTLAR

∂ Mitingin güvenliği için 7 bin 300 polis, 800 sağlık personeli ile 5 itfaiye ekibi görev aldı. Alana tam donanımlı sahra hastanesi kuruldu. Obez ambulansı da unutulmadı.

∂ İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilen bekçiler de ilk defa bu mitingde görev aldı.

∂ 16 metre yüksekliğinde ve 145 metre genişliğindeki sahnenin üstünde yaklaşık 170 metrekarelik LED ekranı kuruldu. Sadece sahne malzemelerinin taşınması için 26 tır çalıştı, monte edilmesi 6 gün sürdü.

∂ Alana 550 bin watt gücünde 18 ses kulesi asıldı. Görüntüler için de 12 dev ekran kuruldu. Alandaki 3 canlı yayın aracıyla miting, 18 kameralı reji tarafından HD kalitesinde naklen yayınlandı.

∂ Basın podyumunda, televizyon kanalları için 30 ayrı kabin kuruldu.

∂ Alanda, 4 ayrı giriş noktasında 130 metal dedektörlü kapı, 23 x-ray cihazı alanın çevresi ve içinde 3 bin 500 güvenlik bariyeri, 8 bin 800 polis bariyeri kullanıldı.

∂ Kimyasal ve biyolojik vakalar için de bir KBRN ambulansı ve ekibi de alanda görev alıyor. Alanın her noktasına ambulansların ulaşabilmesi için ambulans yolları oluşturuldu.

∂ Kurulan 2 bin 840 metrekare çadırda, kadın-erkek mescidi, polis çadırları, sağlık çadırları, lojistik çadırları yer aldı.

∂ Engelliler tuvaleti dahil alanda 200’ün üzerinde tuvalet, 4 abdesthane yer kuruldu.

∂ Sahnede bulunan Erdoğan ve Bahçeli’nin tokalaştığı fotoğraf karelerinin üzerine de “İstanbul ehline emanet” ve “İstanbul bizim için bir aşk hikayesi” yazıldı.

∂ Yenikapı ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Miting alanına çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Belli bölgelere TOMA ve zırhlı araçlar konuşlandırıldı.

∂ İstanbul’un farklı ilçelerinden metro, Marmaray, vapur ve otobüslerle yola çıkan vatandaşlar erken saatlerden itibaren meydanı doldurdu. Alanda 1 milyon 600 bin kişi toplandı.