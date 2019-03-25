Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamaklılarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Soylu, ”Bu ülkede başbakan astılar. Her 10 yılda bir bunu bize hatırlattılar. Bu millete çok çektirdiler” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Türkiye’nin maruz kaldığı birçok saldırıya rağmen güçlenerek ilerlediğini belirtti. Türkiye’nin geçmişten beri bölünmek istediğine ve ilerlemesinin durdurulmak istendiğine dikkat çeken Soylu, “Bu ülkede hastanelere gittik. Beş dakika doktorun yüzünü göremezdik. Nereden nereye geldik. IMF’nin kapısına gidip aciz durumuma düşürdüler ülkeyi. Polis arabalarına benzin bulamayan bir Türkiye vardı. 1999’da bu ülkede deprem oldu. Cesetlerimizi ortadan kaldıracak ceset torbası yoktu. Bizi birbirimize düşürdüler. Türk-Kürt, Alevi-Sünni, sağcı-solcu, laik-dindar diye. Bunları hepimiz yaşadık. Onlarca yıl bir annenin iki kızını ayırdılar başı açık başı kapalı diye. Bugün noldu? Başı açığı da, kapalısı da Meclise giriyor. Ne oldu? Ülkem daha büyüdü, güçlendi. Cumhuriyetimiz daha güçlendi. Hiç geleceğimize baktırmak istemediler. Kutsallarımıza, değerlerimize, aile yapımıza saldırdılar. Bütün bunlara rağmen bu aziz millet dimdik durdu. Siz şehir hastanelerini yapamazsınız dediler. Dünyanın en büyük tünellerini, havaalanı, barajlarını, 81 ilde üniversite yapamazsınız, insansız hava aracı yapamazsınız, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapamazsınız, Marmara’yı yapamazsınız, Çanakkale köprüsünü yapamazsın dediler. Yaptık hepsini. Çıldırmaya devam etsinler, Amerika’sı da Avrupa’sı da. Gezi olaylarından sonra 17-25 Aralık'ı yaptılar, 6-7 Ekim’i yaptılar. Ardından 15 Temmuz darbesini gerçekleşmeye çalıştılar” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin 20-25 kilometre yanına devlet kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi”

Afrin harekatında Amerika’nın Türkiye’yi tehdit ettiğini fakat Türkiye’nin tüm tehdit ve baskılara rağmen Afrin’de bir terör devleti kurulmasını engellediğini vurgulayan Soylu, "Afrin’e bir terör merkezi oluşturmaya çalıştılar. Türkiye’nin 20-25 kilometre yanına, Irak’ın kuzeyinde devlet kurulmasını Recep Tayyip Erdoğan engelledi. Amerika, 'Türkiye Afrin’e girersen gerisine karışmam' dedi. Eğer parmak sallarsam Türkiye buna uyar zannetti. Amerika bizi tehdit etti ama biz Afrin’e çatır çatır girdik. Erdoğan dünyaya bir mesaj verdi; 'Bu coğrafyada bize rağmen kimseye oyun kurdurtmayız' dedi. Her tarafı ateş çemberine çevirmek istiyorlar. Türkiye Müslüman aleminde, insanlıkta olacaklara tepki vermesin istiyorlar” açıklamasında bulundu.

“Bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz”

HDP’li vekillere milletvekilleri demediğini söyleyen Soylu, şunları kaydetti:

“Bunların vekilleri var ya. Ben bunlara milletin vekilleri demiyorum. Bizim milletimizin adını alacak karakter yok onlarda. Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Diyarbakır valisini arayıp, 'Sayın valim, bunları havalimanının yakınına yaklaştırmayacaksın. Mezarlığın bir km etrafına da yaklaşmayacaklar' dedim. Bunlar terörist cenazelerinin başında gözyaşı dökerek, bu milletin içine hançer saplıyorlar. Bu ülkenin huzurunu kaçırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz.”

“Terör örgütüne bugüne kadar vurulacak en büyük darbeyi Türkiye vurmaktadır”

2018 yılında terör örgütüne gerçekleşen katılım oranının son 30 yıldaki en düşük rakamlarının görüldüğünün altını çizen Soylu, Doğu ve Güneydoğu’da herkesin huzur içinde yaşadığını belirtti. Terör örgütüne bugüne kadar vurulacak en büyük darbeyi Türkiye'nin vurduğunu kaydeden Soylu, “İnsansız hava araçlarına Mayıs ayında öyle bir yazılım yapıyoruz, öyle bir aparat takıyoruz ki, teröristler kafalarını çıkarmayacaklar. Öyle şeyler gerçekleştiriyoruz ki bir kısmını söylemiyoruz size. Bunları söylesek uyuyamazlar. Öyle şeyler hazırlıyoruz ki görecekler Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını” diye konuştu.

Soylu, Türkiye’de ilk kez 4,5 yıl seçim olmayacağını vurgulayarak, bu süreçte Türkiye’nin daha da güçlenmesinden korkanlar olduğunu açıkladı. Türkiye’nin terörü bitireceğini belirten Soylu, “İlk kez 4,5 yıl seçim yok. İstedikleri şu, eğer Türkiye’de 4,5 yıl seçim olmazsa Türkiye ekonomide gümbür gümbür gelecek. Türkiye terörü bitiriyor. Onu engelleyelim. CHP, İYİ Parti, Saadet Parti listelerine yer verdi. Bir sözleşme imzaladılar. Onları şimdi himaye etmeye çalışıyorlar. 94 belediyeyi teröre yardım yapıyorlar diye görevden aldık. Eğer bunları yapmazsak çocukların umudunu nasıl ayakta tutacağız. HSP Eş Başkanı Sezai Temelli 'Kürdistan’da biz kazanalım, AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz' diyor. Cumhurbaşkanımız, Devlet Bahçeli ve biz Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yok diye bağırıyoruz. Kılıçdaroğlu’ndan bir kere bile o adam içim terörist dediğini duydunuz mu? Sen nasıl Kürdistan dersin edepsiz adam dediğini duydunuz mu? Demezler, sözleşme var” dedi.

“Bu millete yaptıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz”

“Şehirlerimize PKK’yı sızdırmak istiyorlar" diyen Soylu, “Ne olursunuz buna izin vermeyin. Eğer 3 Mart’ta bir zafiyete uğrarsak, herkes onu bekliyor. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Bu millete yaptıklarını burunlarından fitil fitil getireceğiz. Bu fırsatı elimizden almak istiyorlar. Türkiye’nin teröre karşı acımasızlığını gördüler. Bunu elimizden almak istiyorlar” açıklamasında bulundu.