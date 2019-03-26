Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “İnanmanın başarmanın yarısı olduğunu belirterek, hiçbir kutlu hedefe sıkıntı çekmeden, yükü omuzlamadan, ter dökmeden, emek vermeden ve dert etmeden ulaşılmadığını, bundan sonra da ulaşılamayacağını” kaydetti.

Bahçeli, milli iradenin sandıkta tecelli edeceğine dikkati çekerek, “Tarihin şaşmaz hakikati bir kez daha cumhurun şahlanışını gösterecektir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisinin bütün teşkilat mensuplarından, bütün dava arkadaşlarımdan, milletimin her güzel ve muhterem insanından ricam kalan süre içinde 7/24 çalışmalara hız vermeleri, milli beka ve parlak gelecek için daha fazla inisiyatif üstlenmeleridir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: “İnandık, inşallah kazanacağız. Cumhur İttifakı’nın zaferi Türkiye’nin zaferi olacaktır. Cumhur İttifakı’nın yürüyüş ve yükselişi Türk milletinin huzurunu, mutluluğunu ve güvenliğini sağlam ve sarsılmaz esaslara bağlayacaktır. Gün Cumhur İttifakı’nda buluşma günüdür. Zaman Türk milletinin, zemin Türk vatanıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar. Sağduyunun birlikteliği Cumhur İttifakı, Türkiye ehline emanet. Allah cumhuru mahcup etmesin, milletimizi mağlup duruma düşürmesin, amin.”