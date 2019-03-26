Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da düzenlenen mitingde halk hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Birileri yılalrca milletin içine nifak sokmaya çalıştı. Nicelerinin hayatı karardı. Ben depremin olduğu gece Van'a geldim. Arkasında terör örgütü olanlar neredeydi? mahallerleri birbirinden ayırmak için çukurlar, tüneller açtılar. İnsanlarımızın mahremine girdiler. Bu teröristleri inlerinde kıstırıp yok etmiş olmazsak masum insanlarımızın kanlarını dökecekler. Sınır ötesinde bunları takip edip hareket edemez hale getirmezsek baharımızı kışa çevirecekler. Neden Cudi'ye, Tendürek'e Kandil'e girdik? Benim halkımı rahatsız etmesinler diye. 13-14-15 yaşlarındaki kızlarımızı Kandil'e kaçıranlar bunlar değil mi? Van'da da anaları ağlatan, çocukları öksüz bırakan bunlar oldu. Hala aynı alçaklıkları yapmanın peşindeler.

Kürt kardeşlerimizin geri kalmışlık, hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. CHP'nin kangrene çevirdiği pek çok meselemizi hal yoluna koyduk. Eksiklikler yok mu? Elbette var. Bunları da önümüzdeki dönemde halledeceğiz. Ülkemiz demokrasisini baskı, yasak ve zulümlerden kurtardık. Bugün kim hak ve özgürlükler kısıtlanıyor diyorsa doğru değil. Hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa ben buradayım. Yalanlar, iftiralar karalama kampanyaları sizleri yanıltmasın. Siz gözünüzün gördüğüne bakın. Van'dan ilan ediyorum. Bir daha hiçbir güç Türkiye'yi yeniden terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke haline getiremeyecek. Türkiye'yi devletin vatandaşları thdit olarak gördüğü bir ülke haline getiremeyecek. Ekonomide gelinen seviyenin altına getiremeyecek. Türkiye'yi herkesin birbirine şüphe ile baktığı bir ülke haline dönüştüremeyecek. Türkiye sadece birliği konuşacak. Kardeşliği konuşacak. Biz birbirimizi bundan sonra Türk, Kürt, Alevi, Sünni olduğumuz için değil. Birbirimizi sadece ve sadece Allah için seveceğiz."

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