Yapılan açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir." denildi.
TSK ve Rusya Silahlı Kuvvetleri'nden Tel Rıfat'ta ilk devriye
26.03.2019 - 15:36 | Son Güncelleme: 26.03.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Tel Rıfat bölgesinde ateşkesi sağlamak, istikrarı temin etmek ve unsurlarımıza yapılan saldırıları önlemek maksadıyla, daha önce varılan mutabakat çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini icra etmişlerdir."
Kaynak: İHA
Etiketler : tsk,tel rıfat,ateşkes,
612785 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/612785.aspx
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