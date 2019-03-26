Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Birilerine rağmen yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan, siz Adıyamanlı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahcup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Bu kardeşime, partinize sahip çıktınız.

- Şimdi önümüzde bir sınav daha var. Çok kritik kararlar vereceğiz. Sandık bizim namusumuzdur, sandık milli iradenin aşılmaz, sarsılmaz, yıkılmaz kalesidir.

- Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar.

- Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik.

- 31 Mart'ta biz, siz hepimiz sorumlulukla hareket edeceğiz.

- 56 ilimizi ve 24 ilçemizi ziyaret ettim.

- Adıyaman, sizi üzen bizi üzmüş demektir. Çünkü bu dava millete hizmet davasıdır.

- Dün bir mektup aldım, 9 tane genç kızımız 56 Hatm-i Şerif indirmişler.

- Bay Kemal'in hücrelerine sinmiş yalan ve iftira.

- Bay Kemal 31 Mart'ta sandıklarda bir tokat daha yiyecek, CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum: Siz bu adamdan kurtulmak istemiyor musunuz?

- Dava Yargıtay safhasında. İlk derecede kazandım. 2,5 milyon. Yargıtay onadığı takdirde Bay Kemal'den gelen parayı Mehmetçik Vakfı'na hibe edeceğim.

- Adıyaman'da 16 katrilyon yatırım yaptık.

- Ne nedir bunları biliyoruz, Şu anda AK Parti'den aday olamayanlar ya İP'e ya da SP'ye gidiyor. Bunlara hesabı siz pazar günü soracaksınız.

- Gölbaşı - Adıyaman - Kahta hızlı tren hattı etüt çalışmaları devam ediyor.

- Adıyaman'ın tarihinde tütün çok önemli paya sahip, sizleri aldatmaya çalışanlar olduğunu duydum.

- Tütün ticareti meselesini yakında yönetmelik çıkarıp kökten çözüme kavuşturacağız.

- Organize Sanayi bölgelerimizin tamamını doğal gaza kavuşturuyoruz.

- Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Çok seviyorsan defol oraya.

- Girdiği 9 seçimin 9'unu da kaybedenlerden bu ülkeye fayda gelir mi?