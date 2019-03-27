Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “31 Mart’ta sadece belediye başkanlarımızı seçmekle kalmayacak, aynı zamanda evlatlarımıza nasıl bir ülke bırakacağımızın da kararını vereceğiz” dedi. Van ve Adıyaman’da düzenlenen mitinglerde halka hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘zillet ittifakı’ olarak nitelendirdiği dört partinin ittifakı mertçe dillendiremediğini belirterek şöyle konuştu:

Türkiye’nin bugüne kadar yaşadığı sıkıntılara yol açanlar, 31 Mart’ta karşımıza çıkan ittifakı kuranlardır. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, adı Saadet ama kendisinin saadetle alakası olmayan parti. Bitmiş, tükenmiş bunlar. Bu öyle bir ittifak ki perde arkasında liste pazarlığı yapanlar, milletin karşısında bir araya gelemiyorlar. Öyle bir ittifak ki Van’da başka İstanbul’da başka Diyarbakır’da başka Ankara’da başka konuşuyor, başka davranıyor, başka hareket ediyorlar. Bu öyle bir ittifak ki tıpkı bukalemun gibi doğuda başka batıda başka kılığa giriyorlar. Bu öyle bir ittifak ki Kandil’den Pensilvanya’ya kadar herkesin desteğini alıyor ama bunu bir tek, partilerin başındakiler kabul etmiyor. Bu öyle bir ittifak ki ülkenin ve milletin geleceği için geliştirdikleri tek bir projeleri, söyledikleri tek bir sözleri yok. Sadece yıkmayı vaat ediyorlar, yapmayı değil. Hâlbuki bu ülkeye yıkım ekibi değil, inşa ekibi lazım.

Bu Bay Kemal’de utanma yok. Geçen ‘Başörtüsü sorununu biz çözdük’ diyor. Ya sen neyi çözdün? İkna odalarının sorumlusu olan kadın, İstanbul Üniversitesi’nde rektör yardımcısıydı, senin partinin milletvekili oldu. Sen kimi aldatıyorsun? Bizim trenden inenler bir daha bu trene binemeyecekler. Bu davaya ihanet edenler artık bu davanın saflarında yer alamazlar. Pensilvanya’dan, Kandil’den, Avrupa’dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?

ALİ KIRAN BAŞKESEN... VAR MI BÖYLE BİR ŞEY?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da “Trabzonlular Buluşması”na da katılarak vatandaşlara seslendi. ABD Başkanı Trump’ın Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni İsrail’e peşkeş çekmesine tepki gösteren Erdoğan, “AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi’nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?” diye sordu. Ayasofya konusuna da değinen Cumhurbaşkanı, “Seçimlerden sonra Ayasofya’yı tekrar aslına rücu ettiririz. Bu ne demektir? Yani Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarıp cami ismiyle müsemma hâle getiririz. Şimdi, Trump Kudüs’ü kalkıyor başkent ilan ediyor. Öyle mi? Golan Tepeleri’ni işgalci İsrail’e peşkeş çekiyor öyle mi? Siz de Türkiye’den bir cevap alacaksınız tabii...” diye konuştu.

CESARET EDİLEMEYEN REFORMLARI YAPTIK

“CHP zihniyetinin kang-rene çevirdiği pek çok meseleyi hal yoluna koyduklarını” aktaran Erdoğan şunları kaydetti: “Ülkemizdeki tüm kesimler gibi Kürt kardeşlerimizin hem geri kalmışlık hem hak ve özgürlükler noktasındaki sorunlarını çözmek için çok çalıştık. Öyle ki daha önce hiç kimsenin adını bile anmaya cesaret edemediği reformları, her türlü riski göze alarak kısa süre içerisinde hayata geçirdik. Bugün Türkiye’de kim derse ki hak ve özgürlükler kısıtlanıyor... Kardeşlerim bunlar doğru değil. Kendi dillerinde propagandalarını yapıyorlar mı? Bütün bunlarla beraber cezaevlerinde, anneleri evlatlarıyla kendi dillerinde konuşuyor mu? Hak ve özgürlüklerin kullanımı hususunda dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da zaman zaman aksaklıklar olabilir. Türkiye, bir hukuk devletidir ve herkes için hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Buna rağmen hakkını hukukunu elde etmekte zorlanan varsa valim buradadır, ben buradayım.” Türkiye’nin, artık hiç kimsenin bu konuları istismar etmeyeceği bir olgunluk seviyesine geldiğinin altını çizen Erdoğan, haberleşme ve medya imkânlarının geliştiği bir ortamda hiçbir şeyin gizli kalmasının mümkün olmadığını belirtti.

HER BİR HAYVAN İÇİN 100 LİRA

Erdoğan, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla yeni bir destek programını hayata geçireceklerini bildirdi. Erdoğan açıklamasında “Hâlen küçükbaş damızlıklar için hayvan başına 25 lira destek ödemesi yapılıyor. Buna ilave olarak, önümüzdeki yıldan itibaren dişi kuzu ve oğlaklardan damızlık olarak sürüye katılan her bir hayvan için 100 lira destekleme ödemesi yapmaya başlayacağız. Ülkemizde kişi başına en az bir küçükbaş hayvan yetiştirilmesini hedefliyoruz. Yeni teşvik programının ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.