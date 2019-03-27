Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçeli'nin açıklmalarından satırbaşları:

"ABD Başkanı, 25 Mart tarihindeki vahim imzasıyla uluslararası hukuku çiğnemiştir."

"Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır."

"AK Parti ile çıkarsız, hesapsız, hilesiz, yalansız bir ittifak kurduk. Sevdamız Türkiye'dir, hedefimiz Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmaktır. İttifakımız Türkiye düşmanlarına karşı sadakatin, safiyetin ve hamiyetin ittifakıdır."

"(Cumhur İttifakı) İttifakımız, vahşi hesaplara bir imza ile Kudüs'e, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere, inançlarımızı yok sayan vandal emellere karşı milli ve manevi bir ittifaktır."

"Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindek, oyun boşa çıkarılacaktır."