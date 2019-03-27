AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
İşte konuşmasından satırbaşları:
-CHP'nin Türkiye ile ilgili tek bir projesi yok
-CHP'nin Türkiye'de siyasi bir parti olduğunu kabul etmiyorum. CHP'nin Atatürk'le ilgili bir siyasi parti olduğunu düşünmüyorum.
-Yeni Zelanda'daki saldırının arkasında İslam düşmanlığı var
-Dünyada ekonomi sadece ekonomi değil. Dünyada öyle bir döneme girdik ki uluslararası hukukun olduğu zaman artık yok. Dünya uluslararası yaptırımı kaybetmiş durumda
-(Dolar açıklaması) Dolardaki operasyonu Türkiye engelledi.
- 15 Temmuz'a tiyatro diyen mahkemelere, hakimlere savcılara hakaret eden, FETÖ'ye ağzını açmayan bu yapı...
- Biz kutuplaşma yapmıyoruz
- Kılıçdaroğlu kimlerle kapılar arkasında ittifak yaptığına bir baksın
-Recep Tayyip Erdoğan milletin bekası konusu olduğunda her gerekeni söyler
-Biz HDP'nin siyasi parti olmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin Kandil'den emir almasına karşıyız. Belediyelere aktarılan paraların PKK'ya aktarılmasına karşıyız
-Bizim 2002'den bugüne kadar bölgeyle ile ilgili 3 hedefimiz vardı. Bölgesel kalkınma, Demokratikleşme, Terörle mücadele... Yola çıkarken dediğimiz her hedefi gerçekleştirdik.
-Türkiye düşmanlarını ötekileştiriyoruz
-15 Temmuz'da FETÖ'cüler suçüstü yakalandı
- (Anket açıklaması) Ankara'da 6 saat dolaştım. İnsanlar şunu söylüyor. 'Sahte senetle icra takibi yapan ve bu da yargıtay tarafından onaylanmış kımseyi ben dükkanıma almam'... Peki biz bu adama nasıl Türkiye'yi emanet edeceğiz?