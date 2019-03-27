Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal TGRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

İşte konuşmasından satırbaşları:

-CHP'nin Türkiye ile ilgili tek bir projesi yok

-CHP'nin Türkiye'de siyasi bir parti olduğunu kabul etmiyorum. CHP'nin Atatürk'le ilgili bir siyasi parti olduğunu düşünmüyorum.

-Yeni Zelanda'daki saldırının arkasında İslam düşmanlığı var

-Dünyada ekonomi sadece ekonomi değil. Dünyada öyle bir döneme girdik ki uluslararası hukukun olduğu zaman artık yok. Dünya uluslararası yaptırımı kaybetmiş durumda

-(Dolar açıklaması) Dolardaki operasyonu Türkiye engelledi.

- 15 Temmuz'a tiyatro diyen mahkemelere, hakimlere savcılara hakaret eden, FETÖ'ye ağzını açmayan bu yapı...

- Biz kutuplaşma yapmıyoruz

- Kılıçdaroğlu kimlerle kapılar arkasında ittifak yaptığına bir baksın

-Recep Tayyip Erdoğan milletin bekası konusu olduğunda her gerekeni söyler

-Biz HDP'nin siyasi parti olmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin Kandil'den emir almasına karşıyız. Belediyelere aktarılan paraların PKK'ya aktarılmasına karşıyız

-Bizim 2002'den bugüne kadar bölgeyle ile ilgili 3 hedefimiz vardı. Bölgesel kalkınma, Demokratikleşme, Terörle mücadele... Yola çıkarken dediğimiz her hedefi gerçekleştirdik.

-Türkiye düşmanlarını ötekileştiriyoruz

-15 Temmuz'da FETÖ'cüler suçüstü yakalandı

- (Anket açıklaması) Ankara'da 6 saat dolaştım. İnsanlar şunu söylüyor. 'Sahte senetle icra takibi yapan ve bu da yargıtay tarafından onaylanmış kımseyi ben dükkanıma almam'... Peki biz bu adama nasıl Türkiye'yi emanet edeceğiz?