Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım TGRT Haber Seçim Özel programında canlı konuşuyor...

İstanbul'a hizmet onurların en büyüğüdür. İstanbul Türkiye'yi taşıyan bir şehir, Türkiye'nin özeti, ihracatının ve verginin yarısı. Gelen turistlerin 3'te 1'i İstanbul'a geliyor, Türkiye'nin ekonomisinin bel kemiği. Böylesine bir şehirin Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olmak bir onurdur. 79 gündür sahalardayız, sahalar gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar. İstanbul'un kaygılarını ve gençlerin beklentilerini konuştuk. İstanbul'un bir çok insanıyla bir araya geldik. Çok şeyi anlatma fırsatı da bulduk.

ANKETLER

Kazanamam korkum yok benim. Biz seçime kazanmak için girdik ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz. İnşallah İstanbullular'ın desteğiyle tecrübe kazanacak.

5 YIL SONRA İSTANBUL NASIL OLACAK?

İstanbul 5 yıl sonra Avrupa'nın 10. en büyük ekonomisi olacak. İstanbul'un milli geliri 300 milyon dolar olacak. Ben belediye olarak para basacak halim yok. Sınırlı sayıda personelle bunu gerçekleştireceğiz. Belediye Başkanı artık çöp toplama, cenazeyle uğraşma yapmayacak. Artık bir şehri yönetmek söz konusu. İstanbul'a 20 fuar yerine 140 fuar getirirsen bunu başarırsın.

MİLLET İTTİFAKI VE LİSTEDE TERÖRE BULAŞAN ADAYLAR

Birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş haldeler. Terörle iç içe olanlar HDP dahip Saadet Partisi ve CHP de orda. Bu denklemi hiç düşündünüz mü? Listede yer alanları YSK inceliyor ve öyle onaylıyor. Herhangi bir seçilme hallerini kaybettiği anlaşılırsa YSK aday seçilse de bunlara mazbatasını vermez. Mazbata vermiş olsa bile kesin bir suç ortaya çıkarsa Türkiye bir hukuk devleti gereken yapılır

''CUMHUR İTTİFAKI 15 TEMMUZ GECESİ BAŞLADI''

Yerel seçimler referanduma dönüştü, karşı taraf sürekli buna çekiyor. Ben adaylar ön plana çıksın İstanbul konuşulsun isterdim. Bunlar 8-9 ay önce seçim olduğunu unuttular.

TEKRAR 7 HAZİRAN HAVASI GAYRETİNDELER

Şimdi tekrar 7 Haziran öncesindeki gibi ittifak kurarak aynı havayı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu millet onlara prim vezmez İstikrarın ne demek olduğunu en iyi bu millet biliyor. Tekrar 7 Haziran riski yok, biz yerel yönetici seçimleri yapıyoruz. Ben bu örneği karşı tarafı anlatmak için verdim. Genel seçim havasına girdiler, hükümet kaybedecek diye kendilerince söylenmeye başladılar.

Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

-İstanbul Türkiye ekonomisinin bel kemiği

-79 gün içerisinde İstanbullular bize çok şey verdi

-Seçime kazanmak için girilir ve kazanmak için de her şeyi yapıyoruz

-(İstanbul neden oy vermeli?) 5 yıl sonra İstanbul Avrupa'nın 10. büyük ekonomisi olacak.

-(İttifak açıklaması ) Biz ikiyiz ama karşı tarafta birbirine benzemeyenler sıraya dizilmiş halde

- (Teröre bulaşmışlar nasıl aday oldu) YSK milletvekili seçilme şartlarını arar

- YSK aday seçilse de mazbatasını vermeyebilir

-Tekrar 7 Haziran havası gayretindeler