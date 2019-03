Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçime iki gün kala son mesajlarını TGRT HABER’de verdi. Seçim Özel programında soruları cevaplandıran Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım’ın İstanbul’a dair açıklamalarından bazı satır başları şöyle:

HALİÇ YAŞAMA ALANI

Haliç’i boydan boya yürüyüş yolu yapacağız. Pırıl pırıl olacak. İnsanlar gece gündüz bütün sahil boyunca yürüyebilecekler. İki tarafa da karşılıklı ekolojik köprüler yapacağız. Ekolojik adalar yapacağız. Araç olmayacak. Sanki bir ormanda yürü-yormuşsunuz gibi. Bu bölge cıvıl cıvıl bir yaşam alanına dönüşecek.

YEŞİL KORİDORLAR

Her mahalleye mutlaka bir tane park olacak. Biraz daha büyük semtlerde semt parkları olacak. Her ilçede bir millet bahçesi olacak. Yeşil koridorlar olacak. Silivri’den Pendik’e kadar 20 tane koridor var. Bunlar dere aslında. Bu dereler artık yapılaşmadan dolayı kaybolmuş. Biz bu dereleri açacağız ve etrafına yürüyüş yolları ve piknik alanları yapacağız. Böylece kuzey güney istikametinde yeşil yollar yapacağız, yeşille maviyi buluşturacağız. İstanbul’un mevcut yeşil alanının yarısı kadar daha yeşil alan kazandıracağız. Bisiklet ve yaya yolları olacak, ortada dere akacak. Bunların bir görevi de deprem toplanma alanları olacak. Şu an bu konu sıkıntılı, bunu mutlaka artırmamız gerekiyor.

TRAFİK SÜREKLİ AKACAK

Bu yeşil yol projesi trafik sıkıntısını da azaltacak. İstanbul’un ciddi anlamda otopark sorunu var. Sokaklar otopark olunca, itfaiye araçları giremiyor, trafik tıkanıyor. Gelecek 5 yıl içinde en az 244 bin kapasiteli otoparklar yapılacak. Ama asıl rahatlama raylı sistemi artırmakla olacak. 285 km metro yapılacak. Çok iddialı bir şey. Ama bunu yapmadan trafik problemini hafifletemeyiz. Dünyada bu problemi çözen hiçbir şehir yok. Biz şunu vadediyoruz. Trafik mutlaka akacak. Bu nasıl sağlanacak. Şu anda raylı sistemin payı yüzde 15. Bunu yüzde 45’e çıkaracağız. Her yıl hissedilir derecede rahatlama olacak. Biz metroda Londra’yı geçeceğiz. Banliyö trenleri metrobüste yaşanan sıkıntıyı hafifletecek. Elektronik yönetim sistemiyle metrobüste kapasiteyi yüzde 50 artırabiliriz. İstanbul’un bir görünen tarafı var, bir de görünmeyen yer altı var. Yer altı da büyük bir şehir olacak. Hareketli olacak. Akıllı trafik yönetimini devreye soktuğumuzda trafikte ortalama 50 dakika kalma süresi var, bu 32 dakikaya inecek.

BİG DATA İLE AKILLI ŞEHİR

İstanbul’u akıllı şehir vizyonuyla yöneteceğiz. Big Data geleceği değiştirecek. Bir sokaktaki patlayan ampulü bile görebileceğiz. Yapay zeka robot teknolojileri kullanılacak. Sürücüsüz araçlar hayal değil. İnsanlar eve gitmeden evi yönetecek. Teknolojiyle İstanbulluların hayatı kolaylaşacak. Biz iletişimde çok büyük devrim yaptık. Geniş bantı, hızlı interneti getirdik. İnsanlar bunları kullanıyor ama görmediği için icraatları sayarken aklına bile gelmiyor. Ulaşımda yaptıklarımızı sayıyorlar. Fiber ağ trafik kadar önemli bir konu. Eskiden sadece konuşma vardı. Şimdi konuşma teferruat olarak kaldı, bir sürü işlem yapılıyor. İstanbul’daki bütün meydanlarda kablosuz internet erişimi olacak. 2020’de bütün kamu alanlarında ve yaşam alanlarında internet erişimi ücretsiz olacak.

İSTANBUL BENİM YUVAM

Ben Erzincan milletvekilliği yaptım, İzmir milletvekilliği yaptım, Ulaştırma Bakanlığı yaptım, Başbakanlık yaptım, Meclis Başkanlığı yaptım. Bu makamlar gelip geçicidir. Buralar bir imtihan yeridir. Elhamdülillah bu imtihanların hepsinden geçtik. Şimdi yuvaya döndüm. Burada okudum, burada evlendim, burada siyasete başladım. Dolayısı ile yuvama hizmet etmek istiyorum.

KADINLAR BAŞIMIZIN TACIDIR

CHP’nin adayı kadınlara parmak sallayarak, “Bu sana son uyarım” dedi. Bu kadınlara yapılacak en ağır hakarettir. Tehdittir. Kabul edilebilir bir şey değil. Kadınlar bizim anamız, bacımız. Onları baş tacı yapacağız. Kadınlarımız bunu değerlendirecektir.

İTTİFAKIMIZ 15 TEMMUZ’DA BAŞLADI

Sayın Bahçeli ile sık sık görüşüyoruz. MHP ile ittifakımız esasında yeni değil. Bana göre 15 Temmuz gecesi başlamıştır. O gece devletin bekası için bir anlayış birliği oluşmuş, bu daha sonra Yenikapı ruhu ile devam etmiş, arkasından Başkanlık seçimi ile perçinlenmiştir.

HAYVANLAR İÇİN MODERN ÇÖZÜM ŞART

Hayvan haklarıyla ilgili güncel bir yasaya ihtiyaç var. Ama hayvan severler aralarında anlaşamıyor. Hayvanların eziyet görmemesi ve insanlara karşı tehdit oluşturmaması için modern yöntemlerle bir çözüm bulunmalı. Biz rehabilitasyon merkezleriyle bu konuyu bir çözüme kavuşturacağız. Sokaklarda başıboş dolaşan köpekler rahatsızlık konusu.

