Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç, seçime kısa bir süre kala yürüttüğü seçim çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Dalkılıç, “Bütün dış güçler ve içerideki işbirlikçileri yeni yalanlarla, planlarla, birtakım ekonomik operasyonlarla ülkemize diz çöktürtmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bugüne kadar başaramadılar, Allah’ın izniyle başaramayacaklar” dedi.

Dalkılıç, “80 gündür sahalardayız, bu bağlamda sadece İstanbul değil teşkilattaki görevim gereği, İç Anadolu’nun bir çok şehrine, (Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, Malatya, Eskişehir Konya Çankırı gibi birçok) ve ilçelere giderek adaylarımızla teşkilatımızla birlikte olduk ve çalışmalarına destek verdiğini ve yoğun bir çalışma dönemi geçirdik” diye konuştu.

“Tüm saha gayet iyi insanlar çok güzel şekilde dertlerini anlattılar” diyen Dalkılıç, “İstanbul’ da ve gittiği il ve ilçelerde birçok vatandaşımızla toplantılar yaptıklarını, esnaf ziyaretlerinde bulunduklarını ve bulundukları bölgedeki hemen hemen tüm STK ile bir araya geldiklerini söyleyerek, “Vatandaşlarımızın kaygılarını, gençlerimizin beklentilerini konuştuk. En önemlisi de sevdamız olan ülkemiz için yapacaklarımızı anlatma fırsatı bulduk “ şeklinde konuştu.

“Önce 2019 sonra 2023 ve 2071 hedeflerimiz var”

Dalkılıç, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti ailesi olarak geçmişte belediye başkanlığını kazanarak yönettiğimiz il ve ilçelerde klasik belediyecilik anlayışının dışında bir yönetimi ülkemize getirdik. Bizim belediyecilik anlayışımızda, kente yatırım yapmak, kenti değerlendirmek ne kadar önemli ise; insana yatırım yapmak, insanımızı mutlu etmek ve değer katmak da o kadar önemlidir. Biz kolay ulaşılan, rahat yaşanan bir il ve ilçeler inşa ettik etmeye devam edeceğiz. Ama işimiz bu kadarla bitmiyor. Belediyelerimizin açacağı mesleki kursları ile gençlerimize meslek öğreteceğiz, bu sayede iş bulmalarını sağlayacağız. Kadınlarımızı, engelli komşularımızı üretime katacağız. Zamanımızı, toprağımızı, gücümüzü değerlendireceğiz. Hep birlikte kazanıp, marka il ve ilçeler oluşturacağız" diyerek şöyle devam etti: “Hizmetin iyisini, güzelini, faydalısını yapmak çocuk oyuncağı değildir. Bunları başarmak için çok çalışmak ve özveri gerekir. Çok çalışmanın ve özveri göstermenin yanında da deneyim ve vizyon gerekir. Allah’a şükürler olsun ki verdiğimiz sözleri tutmak nasip oluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ nın İstanbul Belediye Başkanlığı döneminde İstanbul’a yaptıkları belediyecilik anlayışımızda esas oluştururken liderimizin ülke yönetimindeki ve belediyecilikteki bakış açısı ve vizyonu ile hizmet üreten bir partinin mensuplarıyız ve bu ülke için, bu şehir için hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Önce 2019 sonra 2023 ve 2071 hedeflerimiz var. Bu hedefleri laf olsun diye koymadık Başkanımız. Büyük düşünüyor, farklı düşünüyor ve ona göre çalışıp, koşturup üretiyor ve çabalıyoruz. Gelin tüm ülkemizi AK Partinin hizmetleriyle buluşturup el ele geleceğe taşıyalım.”

“Tek milletiz ve tek devletimiz var”

“Asıl olan Vatanımız ve Milletimiz, gerisinin teferruat” diyen Dalkılıç, “Vatan toprağının her zerresi ve 82 milyon Milletimizin her ferdi gözümüz gözümüz gibi korumamız gereken bir dönemdeyiz. Bunu bozmak isteyenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Biz birlikte Türkiye'yiz her bir karış toprağında bir şehit yatan bu vatana öyle kuru sözle değil imanla, aşkla büyük bir Emanet şuuruyla bağlıyız. “Yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz”. Milletimizin tamamının kardeşliği en kıymetli hazinemizdir. Vatan hepimizin, şehit kanları ile bezenmiş bayrağımız hepimizin, Türkü, Kürdü, Çerkezi, Lazı ile ülkemizin evlatları ile Tek milletiz ve tek devletimiz var. Bizler omuz omuza olunca hep birlikte Türkiye oluyoruz” diyerek sözlerine devam etti.

Dalkılıç, son olarak şunları kaydetti: “Bu seçimle birlikte Türkiye geleceğe daha emin adımlarla yürüyecek inşallah, tüm vatandaşlarımızı 31 Mart günü demokratik haklarını kullanmak ve geleceklerine sahip çıkmaları için oy veremeye davet ediyoruz. Allah’ın izni ile Cumhur İttifakının 31 Mart Seçimlerinden yüzünün akı ile zaferle çıkacağına eminim.”