Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zor durumda kalan Mahmut Koçak’ın susması için Cübbeli Ahmet Hoca’ya 2 milyon lira teklif ettiği iddia edildi. Cübbeli Ahmet Hoca’nın avukatı Cihat Gökdemir, Koçak’ın kendilerine o dönem şunları söylediğini anlatmıştı: ABD, Fetullah Gülen ile çalışıyor. Onu dünyanın farklı yerlerine gönderdi. Onlara okullar açtı ama bazı bölgelerde başarılı olamadı. Bu bölgeler daha çok Pakistan, Afganistan, Özbekistan gibi bölgelerde halkın dinî inancı gereği sakalsız, takım elbiseli, kıravatlı öğretmenlerden bir şey öğrenmiyorlar. Sizin gibi görüntü olarak oradaki insanların inancına yakın olan cemaatlerin daha başarılı olacağını düşünüyorlar. Kendisini hayretler içinde dinledik. Büyükçe bir rakam telaffuz etti. O gün kendisiyle bir daha bu konunun görüşülmeyeceği konuşuldu. Şaşkınlığımızı uzun süre atlatamadık.

Mahmut Koçak, AK Parti’nin ilk döneminde milletvekilliği yapmış, Erdoğan ile ters düşünce 2005 yılında partiden ihraç edilmişti. Koçak, 27 Nisan bildirisi yayınlanınca Erkan Mumcu ile birlikte vesayetçiler lehine tavır almıştı.