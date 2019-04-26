Kabulde, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kahramanmaraş  Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh  Büyükkılıç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sakarya  Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat  Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve  Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Ahmet Kazan da yer aldı.