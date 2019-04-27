Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Cumhur İttifakı’nı hedef alanlara tepki göstererek “Türk milleti, Cumhur İttifakı’nın dağılması için mücadele edenlerle, yaşaması için emek verenleri yakından takip ediyor” dedi. Yaptığı yazılı açıklamada bazı yazar ve eski siyasetçilerin MHP lideri Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı’na yönelik eleştirilerine sert cevap veren Büyükataman şunları kaydetti:

KARANLIK ODALARDAN SALDIRIYORLAR

Karanlık odaklardan ‘MHP’ye ve Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye saldırın’ talimatı alanlar, bu kirli ve dış mihrakın sözcülüğünü üstlenenler, Devlet Bahçelisiz ve MHP’siz yeni bir çağ başlattığını iddia edenlerin peşine takılanlar birkaç gündür TV ekranlarında, gazete köşelerinde, internet sayfalarında kin kusmaktadır. Kimi çözüm sürecinde MHP’nin karşı duruşunu, kimi Gezi olaylarında MHP’nin hükûmete desteğini, kimi FETÖ’nün üzerine gidilmesi için MHP’nin ısrarını eleştiriyor. Bakarsanız hepsi AK Parti’nin güya güçlenmesi için konuşuyor.

MİLLETİMİZ TAKİP EDİYOR

Milliyetçi Hareket olarak daima büyük Türk milletinin faydasını gözeten bir siyaset çizgisi takip edeceğimizden aziz milletimizin kuşkusu yoktur ve olmasın. Milliyetçi Hareket, Türk milletine yönelik hain saldırıların bertarafı ve 2023’e giden yolda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tüm kurum ve kurallarıyla kökleşip yerleşmesi için mücadelesine devam edecektir. Cumhur İttifakı’nın dağılması için mücadele edenlerle Cumhur İttifakı’nın yaşaması için emek verenlerin sahada olduğu bu günlerde necip Türk milletinin gelişmeleri yakından takip ettiğine şüphe yoktur.