Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

KIZILCAHAMAM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik itirazlarıyla ilgili, “Şöyle bir şey konuşuluyor: ‘AK Parti umudunu kesti.’ Şunu çok açık net söyleyeyim. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da düzenlenen 28’inci İstişare ve Değerlendirme toplantısında gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan, yaklaşık 1 saat 40 dakika süren konuşmasında özetle şunları söyledi:

ALNIMIZIN AKIYLA ÇIKTIK

“31 Mart seçimlerinde bu imtihanı büyük oranda başarı ile verdik. Bu mücadeleden alnımızın akıyla çıktık. AK Parti olarak yüzde 44.4’lük bir oy oranına ulaştık. Bundan önceki yerel seçimlerde böyle bir oyu yakalayamamıştık… İstanbul ve Ankara’da biz kaybetmedik, tam tersine kazandık. ‘Genel Başkan ne diyor?’ diyenleriniz olabilir. İstanbul’da 39 ilçenin 24’ünde AK Parti, birinde MHP; 25 ilçeyi Cumhur İttifakı olarak almış bulunuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki toplam 312 üyeden 176’sı AK Parti’ye, 4’ü MHP’ye 132’si ise diğer partilere mensuptur. Ankara’da da durum farklı değildir. 25 ilçe belediyesinden 19’unu AK Parti, 3’ünü MHP aldı. İlçelerinde ve belediye meclisinde ezici çoğunluk elde ettik. Nasıl kaybettiğimizi elbette sorguluyoruz. Gereken tedbirleri alacağız.

ÖRGÜTLÜ BİR ORGANİZASYON

CHP’liler, seçimlere gölge düşürmeye çalışıyor. CHP’nin seçim kanunumuzda yeri olan itiraz yollarını kullandığımız için bizi hedef alması tam anlamıyla trajikomik bir durumdur. İstanbul’da verdiğimiz mücadele sayesinde 15 bin oyu gasp edilmekten kurtarmamız dahi itirazlarımızın ne kadar yerinde olduğumuzu göstermiştir. Fark 13 bin küsura kadar düştü, daha da düşecek. Burada çok ciddi bir örgütlü organizasyon söz konusu. Elimizdeki belgeler bunu gösteriyor.

‘MİLLET İÇİME SİNMEDİ’ DİYOR

‘Şeriatın kestiği parmak acımaz’ diyerek, içimize sinse de sinmese de YSK’nın kararını kabul edeceğiz. Şöyle bir şey konuşuluyor; ‘AK Parti umudunu kesti’. Net söyleyeyim. Biz, ‘Artık bu iş bitti, kaybettik’ noktasında değiliz. Son ana kadar biz hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. Zira öyle bir şey burada var ki, milletimiz diyor ki ‘bu İstanbul benim içime sinmedi, burada bir şaibe olduğu kesin ve bu şaibenin giderilmesi şart ki rahatlayalım.’

HESAP SORMAYI BİLİRİZ

Ne yazık ki, biz dışarıyla bir mücadele verirken, içimizde de bize yanlış yapanların olduğunu burada ifade etmeden geçemeyeceğim. Maalesef içimizde belli seviyelere gelen, belli noktalara gelenlerin yaptığı çalışmalar yenilir yutulur cinsten değil. Bilesiniz ki bu teşkilat sadece Ankara’da kabuğuna çekilmiş olan bir teşkilat değildir. Hangi ilde neler oluyor, hangi ilçelerde neler döndüğünü bunların hepsini de biliyoruz. Gün ola harman ola. Zamanı geldiğinde tabii ki bizler bu teşkilatın geleceği için de bunların hesabını sormasını biliriz. Bunları biz sırtımızda taşıyacak değiliz. 10 ay önceki seçimlerde yüzde 60, yüzde 70 oy aldığımız kimi ilçelerde belediye başkanlıklarını kaybettik. Bu mesajı da göz ardı etmiyoruz. Kırşehir, Bayburt, Bolu, Karaman gibi yerlerde; Yozgat gibi, Erzurum gibi yerlerde ilçe düzeyinde pek çok örnekte bu sıkıntıyı yaşadık. Bu konularda da derinlemesine çalışıyor, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Değişimleri adım adım geçekleştireceğiz.”,

TEMİZ ELİMİ KİRLETMEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bizi CHP’nin, HDP’nin yaptıklarından ziyade 2002 yılına kadar beraber yol yürüdüğümüz birilerinin sözleri, duruşları, izlediği politikaları üzüyor. Seçimlerde aldıkları oy oranı ne olursa olsun mirasçısı olduklarını iddia ettikleri misyonun hatırı sebebiyle bu kişileri görmezden gelemiyoruz. Malum partinin başındaki zat çıkıyor, bu hizmetleri kötülemek için olmadık sözler söyleyebiliyor. Mesela çıkıp ‘Ardahan’da, Iğdır’da, Şırnak’ta üniversite kurmanın hangi mantığı var? Hocası var, talebesi yok’ diyor. Adama sormazlar mı ‘Tabelası var, binası yok’. Mesela çıkıp ‘Hangi akıllının başına İstanbul’da Çamlıca’nın tepesine 60 bin kişilik cami yapmak gelir? Bir kere doldursunlar ellerini öperim’ gibi bir hezeyanı dile getirebiliyor. Ben öptürmem çünkü temiz elimi kirletmem. Büyük Çamlıca Camii’ni ramazan öncesi cuma günü resmî olarak hizmete açacağız.”

Köylüye terörist diyemezsin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Ankara’nın Çubuk ilçesinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıyı da değerlendirdi. Erdoğan, “Seçim sürecinde kendini PKK’nın güdümünden kurtaramamış, PKK ile iş birliği yapmış olanların daha dikkatli olmak, daha özenli hareket etmek zorunda olmaları gerekir. Acaba buraya gitmek ne getirir ne götürür? Çünkü bu şehit nereden geliyor? Yani şimdi bunu söylemeyelim mi? Dağ ile anlaşacaksın, dağ ile el tutacaksın, dağ sana talimat verecek, bunları hep televizyonlarda izledik. İşte HDP Ankara, İstanbul, Antalya, buralarda seçime girmeyecek. Ve sen onlarla dayanışma içinde olacaksın, iş birliği halinde olacaksın, ondan sonra da kalkıp Çubuk’a gideceksin, şehidimin cenazesine. Benim Çubuk’taki köylümü, o kardeşlerimi hiç düşünmüyor musun ya, ‘Onlar acaba benim oraya gidişimi nasıl karşılayacak’ diye? Ben bir Cumhurbaşkanı olarak bir şehit evine gittiğim zaman önce soruyorum, sorduruyorum acaba gidişim rahatsız eder mi etmez mi diye. ‘Memnun oluruz’ derlerse gidiyorum. ‘Bir sıkıntı var’ derlerse gitmiyorum. Sen siyasi istismar için oraya gidiyorsun, şehit için değil. Ve kalkıyorsun o köyü terörist olarak ilan ediyorsun dolaylı yollardan. Şehidin ailesi Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gelmesini istememiş. Buna rağmen oraya gidiyorsunuz. Hiç kimsenin şiddete maruz kalmasını tasvip etmedik, etmeyiz. Geçmişte kendi arkadaşlarımızın başına gelenleri, benzer hadiseleri ve bu CHP yöneticilerinin verdiği tepkileri gayet iyi biliyoruz. Bekir Bozdağ’a gerçekleştirilen saldırı sonrasında ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunmadınız. Aynı şekilde Enerji Bakanımız Taner Bey’e CHP’liler tarafından yapılan saldırı ve sizin besleme medyanızın nasıl başlıklar attığı, bunların hepsi bizim gündemimizde var. “İstanbul’da zafer sarhoşluğu içinde Şişli’de belediyenin hemen 100 metre ötesinde bir kız yurduna saldıracak kadar gözü dönen CHP’lilerin, şehit cenazesinde tepki gösteren Çubuk halkını ‘teröristler’ gibi çirkin bir ifadeyle yaftalamaya hakkı yoktur” diye konuştu.

Encümen ataması başkanın yetkisinde

İstanbul ve Ankara’da belediye meclislerinde çoğunluğun Cumhur İttifakı’nda olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediyelerdeki encümen yapısını da eleştirdi. Erdoğan, “Encümenin 5 tanesi seçilmiş, 5 tanesi atanmış artı bir de belediye başkanı. Bunu demokrasiye uygun bulmuyorum. Çünkü demokrasi seçilmişlerin egemen olduğu bir yerdir, atanmışların değil. Atanmışları seçilmişlerin üzerine egemen kılmanın bir anlamı yok. Demek ki şimdi yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili bir düzenlemenin parlamentoda gözden geçirilişinde bunu bir defa ele almamız şart” dedi.

Mevcut Belediye Kanununa göre, belediye encümeni, il belediyelerinde 7, büyükşehir belediyelerinde ise 10 kişiden oluşuyor. Büyükşehirlerde 5’i belediye meclislerinde yapılan seçimle, 5’i ise bizzat başkan tarafından yapılan atama ile belirleniyor. Büyükşehir belediyelerinde toplam 10 üyeden oluşan belediye encümenin birçok görev ve yetkisi bulunuyor. Buna göre, belediye encümeninin stratejik plan yapmak, yıllık bütçe hakkında görüş bildirmek, kamulaştırma kararı almak, öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek, taşınmaz mal satımına ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek gibi görev ve yetkileri var. Belediye encümeni toplantıları belediye başkanlarının başkanlığında yapılıyor. İstanbul büyükşehir belediye meclisinde AK Parti’nin çoğunluğu bulunmasına rağmen, belediye encümeninde bu çoğunluk başkan ve atayacağı encümenler lehine olacak.

SEÇİMLE İŞBAŞINA GELECEK

Cumhurbaşkanın, ‘Atanmışların seçilmişlerin üzerinde hakimiyet kurmasının önüne geçilmesine’ yönelik açıklamasından sonra AK Parti’nin bu konudaki yasal düzenlemeyi kısa süre içinde Meclis gündemine getirmesi bekleniyor. AK Parti, yaklaşık bir yıl önce yerel yönetimlerde ilgili mevzuatta yapılacak değişiklikleri hazırlamaya başlamıştı. Yapılacak değişikliklerle, yerel yönetimlerle ilgili birçok yetkisi bulunan encümenlerin tamamının belediye meclisi üyeleri arasından seçilmesi hedefleniyor. Bu değişiklikle, belediye başkanının encümen atama yetkisinin ortadan kaldırılacağı belirtiliyor.