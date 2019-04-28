Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel  Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayan AK Parti 28.  İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve  Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un sunumlarıyla devam etti.

Kurum'un, "2023'e Doğru Yerel Yönetimler" başlıklı sunumunda,  belediyelerde mali disiplini sağlamak ve öz gelirleri artırmanın öncelikli  hedefler arasında yer alması önerildi.

Ayrıca belediyeler tasarruf bilincinin artırılması konusunda  uyarılırken, onlardan harcamalarda acil ve önemli hizmetlere öncelik verilmesi  istendi.

AKILLI ŞEHİRLER VE TASARRUF

"Akıllı Şehirler Uygulamaları" ile sağlanacak tasarruflara yer verilen  sunumda, bu uygulama sayesinde su tüketiminde yüzde 30, sokak aydınlatma  giderlerinde yüzde 40, yakıt tüketiminde yüzde 45, karbon salınımında yüzde 28,  trafikte bekleme süresinde yüzde 34 tasarruf sağlanacağı belirtildi.

Sunumda, Ulusal Strateji ve Eylem Planına uygun olarak AK Partili  belediyelerce Akıllı Şehir İş Planlarının hazırlanması ve uygulamaya geçirilmesi  önerildi.

YILDA 300 BİN KONUTUN DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANACAK

Kentsel dönüşümün yol haritasına da yer verilen sunumda belediyelerden  şunlar talep edildi:

"Belediyelerimizin kentsel dönüşüm strateji belgelerini hazırlamaları,  öncelikli dönüştürülecek alanlarını 3 ay içinde belirleyerek göndermeleri  gerekmektedir. Yılda 300 bin konutun dönüşümü sağlanacak. Bunun 30 bini  Bakanlığımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak, 270 bininin  özel sektör ve belediyeler tarafından yapılması sağlanacak. 20 yılda 6,7 milyon  bağımsız birim dönüştürülecek. Belediyelere, kentsel dönüşümde kullanılmak üzere  taşınmaz ve kredi desteği sağlanacak.

İLBANK kentsel dönüşümde aktif görev alacak. İLBANK aracılığıyla Yerel  Yönetimlerin Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına önümüzdeki dönemde 4 milyar TL kredi  desteği ve yüzde 50'ye varan oranda finans desteği sağlanacak. Emlak Katılım  Bankamız da kentsel dönüşümün finansmanında aktif bir rol üstlenecek."

HİZMET HIZI ARTIRILMALI

Sunumda, yeni dönemin katılımcılık, şeffaflık, tasarruf ve halkla  birlikte yönetim dönemi olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Çevreye saygılı şehirler ilkemizle; çevremizi ve şehirlerimizi  koruyacak her projede olacağız. Her projeye destek olacağız. Sizlerin yanında  olacağız. 2023'e kadar yapacağımız tüm projelerde; işlerimizde öncelik sırası  yapmalı, projelerin sürdürülebilir olmasını sağlayarak hizmet hızımızı  arttırmalıyız. Uzun vadeli ve hakkaniyetli planlama, hayatı kolaylaştıracak  akıllı şehir uygulamaları, vatandaşımızın rızası çerçevesinde hayata geçirilecek  kentsel dönüşüm, yeterli, kaliteli, yatay mimariye uygun sosyal konut üretimi,  Çevreye Saygılı Şehirler hedefimize uygun altyapı hizmetleri ve dijital  hizmetlerden mülkiyete kadar her alanda vatandaşımızı rahatlatacak Etkin  Gayrimenkul Yönetimi’yle, şehirlerimizi belediyelerimizle el ele vererek çok daha  ileri noktalara taşıyacağız.

Tüm bunların hayata geçirilmesi için, şehirlerimizdeki mevcut durumun  ve potansiyelin belirlenmesi, 5 yıllık hedeflerin ortaya konulması, projelere  yönelik iş takviminin belirlenmesi, faaliyetlerde kullanılacak kaynakların  tespiti gibi başlıkların sarih bir şekilde ortaya konulması büyük önem  taşımaktadır."

Yarın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomi sunumuyla  genel istişare ve değerlendirme toplantısıyla devam edecek toplantı,  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.