Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAMLA PEKER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam’da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın kapanışında konuştu. Yeni başkanlara uyarıda bulunan Erdoğan, CHP’yi de topa tuttu. Erdoğan’ın konuşması özetle şöyle:

* Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak, ekonomik teröre de teslim olmadık, olmayacağız. Vatandaşlarımızı rahatlatacak adımları attıkça, başımızdaki kara bulutların dağılacağına inanıyoruz. Önümüzde seçim gerilimi yaşamayacağımız 4 yılı aşkın bir süre bulunuyor. İhtiyacımız olan yapısal dönüşümleri birer birer hayata geçirmekte kararlıyız. Bu ülkede yatırımcımızın karşısında değiliz ama bu milletin karşısında olanlar da bilsinler ki onlar da bizi karşılarında bulurlar.

* Filanca yabancı finans kurumu şöyle diyormuş, filanca devlet ülkemize şaşı bakıyormuş, filanca kesim saçma sapan yollara tevessül ediyormuş... Bunların hiçbirinin zerre kadar kıymeti yoktur. Asıl olan ülke ve millet olarak bizim ne istediğimiz, ne yaptığımız, nereye varmak istediğimizdir.

* CHP yönetimi başkadır, CHP’ye oy veren vatandaşlarımız başkadır. Bunu birbirinden ayıralım. CHP liderine yönelik saldırıyı açık bir dille kınadık. Biz, şehit yakınlarının ve koskoca bir ilçe halkının taciz edilmesine, tariz edilmesine, terörist ithamına ve hakarete maruz kalmasına karşı çıkıyoruz. Çubuk’taki o vatandaşlarım zaten yaralı onları taciz edeceksin. Artvin’deki yolculukta teröristlerin saldırısına uğramışsın onlarla eş duruma getireceksin. Kol kola gezdiklerin sana saldırdı başkası saldırmadı.

GÖSTERGELER İYİ YÜKSELİŞE GEÇİYORUZ

* Birileri ısrarla 2023 hedeflerimizi bir hayal, bir serap gibi göstermeye çalışıyor. Hâlbuki biz hep birlikte bu hedeflere inanıp çalışırsak 2023’te çok daha ötesine geçmemiz mümkündür. Ekonomik göstergeler, tüm verilerin olumlu yönde yükselişine işaret ediyor. Yapısal dönüşümler için kararlıyız. Yatırımı artırmaya, ihracatı katlamaya, istihdamı yükseltmeye mi ihtiyacımız var? Hep birlikte yüklenirsek yıl bitmeden işi bitiririz. Türkiye’de özellikle yerli ve millî olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP’nin eline su dökemez. Yalanlar üzerine kampanya yürüten CHP... Sırtımızı YPG’ye dayıyoruz diyenlerle seçimlerde ittifak yapan da ‘Birlikte iyi salladık’ diyen de onlar.

KENDİ DERTLERİNE BAKSINLAR

* Milletimizin bunca yıldır hükümette ve belediyelerde AK Parti’den umudunu kesmemiş olmasının sebebi kendi kendimizi yenileme becerimizdir. Kendisine tanınan fırsatı, verilen imkânı kullanamayanlar nöbeti devretmeyi kabullenmek zorundadırlar. Ne dışarıdan ülkemize yönelen ekonomik ve siyasi saldırılar ne de içeride ekilmek istenen fitne tohumları bizi gerçek gündemimizden kopartamayacak.

* Aday yapılmadığı için istifa edip kimisi bağımsız, kimisi başka partiden gidip aday olmuşlardır, seçimi de kazanmıştır, kazanabilir. Bunlar bizi de üzmesin. Şimdi bundan sonra onlar kendi dertlerine baksınlar, biz bu tür safralardan kurtulduğumuz için rahat olalım.

EN ÇOK OY ALAN BAŞKANLARA ÖDÜL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Mahallî İdareler Genel Seçimlerinde en fazla oy alan ilk beş sıradaki büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanlarını mükâfatlandırdı. Buna göre büyükşehirlerde ilk 5 sırada yer alan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Yüzde 70,53), Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan (Yüzde 68,47) , Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör (Yüzde 67,60), Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce (Yüzde 65,04) ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu (Yüzde 64,61) ödül aldı.