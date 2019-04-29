Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetler arasında 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.

Bakanlık, İstişarelerde, ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü vurgulandı.