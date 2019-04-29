Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetler arasında 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.
Bakanlık, İstişarelerde, ikili ilişkilerin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü vurgulandı.
Türk-İran heyetleri Ankara'da bir araya gelecek
29.04.2019 - 11:00 | Son Güncelleme: 29.04.2019 - 11:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk-İran heyetleri 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da bir araya gelecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İran arasındaki siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Abbas Arakçi başkanlığındaki heyetler arasında 30 Nisan 2019 tarihinde Ankara’da düzenleneceğini açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türk,iran,heyet,ankara,
620891 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/620891.aspx
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