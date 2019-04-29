Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basra ve Erbil'i ziyaret etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ve Güvenlik Ajansı Müsteşarı Mesrur Barzani ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerini sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı, "Ovaköy’de ikinci sınır kapısı açılması hem Irak hem IKB için yararlıdır. İşadamlarımızın faaliyetlerini destekliyoruz. Irak’ın tüm bölgeleri ve gruplarıyla ilişkilerimiz ilerliyor. Özel sektör ve işadamlarımızla Süleymaniye‘de de daha görünür olacağız" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, "PKK, DEAŞ ve FETÖ terörüyle mücadeleye birlikte odaklanacağız. IKBY’yle ticari ve yatırım ilişkilerimizi artıracağız" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Erbil'de Türkmenlerle de buluştu ve Irak Türkmen Cephesi'ni ziyaret etti. Çavuşoğlu, "Irak'ın üçüncü, Irak Kürt Bölgesinin (IKB) ise ikinci büyük etnik grubu Türkmen kardeşlerimiz, hem Irak hem IKB'de yönetimde temsil edilmeli" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani'nin onuruna verdiği öğle yemeğine de katıldı. Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, terör tehdidiyle mücadele, Kerkük, ticaret hacminin artırılması ve yeni sınır kapılarının açılmasının ele alındığı belirtildi.

Ziyaretten memnuniyet duyulduğu vurgulanan açıklamaya göre, Barzani görüşmede, Türkiye'nin zor zamanlarda IKBY halkı ve hükümetinin yanında olduğunu belirterek "IKBY, Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini ümit ediyor. Türkiye zor günlerde IKBY'ye sırtını çevirmedi" ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye ile ilişkilerin önemli ve stratejik olduğu vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, daha sonra Basra'da Vali Esad el-İdani ile görüşmüştü.

Türkiye Dışişleri Bakanı, dün Bağdat'ta Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim, Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ve Türkmen milletvekilleriyle bir araya gelmişti.