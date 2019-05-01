Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen IDEF’19 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’ndaki konuşmasında önemli mesajlar verdi. “Rusya’dan S-400’leri almayın” diyerek Türkiye’ye tehdit eden ABD’yi eleştiren Erdoğan, Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesinin tamamen çökmeye mahkûm olduğunu ifade etti.

GEÇMİŞİMİZ BİR ASIR DEĞİL

Konuşmasının başında 2 bin 200 yıllık devlet geleneğimizden bahseden Erdoğan, bazılarının Türkiye’nin geçmişini bir asırdan ibaret sandığını, cesametini bununla sınırlı gördüğünü ve tüm okumalarını da buna göre yaptığını söyledi. “Hâlbuki biz dünyanın en güçlü kara ve deniz orduları kurmuş sadece Osmanlı ile 24 milyon kilometrekareye ulaşan hakimiyet alanları tesis etmiş bir ülkeyiz” diyen Cumhurbaşkanı, Türklerin adını harp tarihine yazdırdığını hatırlattı.

Uluslarası düzeni eleştiren Erdoğan “Tek taraflı güç kullanma ve yaptırım tehditleri giderek daha sık başvurulan bir yol hâline geldi. Çok daha tehlikeli bir silahlanma yarışına yol açacak güç rekabetinin hortlama ihtimali giderek artıyor. İhtilafların çözümü konusunda askeri seçenekler daha çok konuşulmaya ve devreye alınmaya başladı” uyarısında bulundu.

BİZE AMBARGO UYGULANIYOR

Terörle kesintisiz mücadele eden Türkiye’ye savunma sanayi alanında gizli veya açık ambargolar uygulandığını söyleyen Cumhurbaşkanı “Mesela, Suriye’de sınırlarımızın dibinde yuvalanan bir terör örgütüne bize parayla verilmeyen silahların bilabedel yığıldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Aynı şekilde dünyanın diğer pek çok yerindeki terör örgütlerinin sahip olduğu silahların izleri de hep belirli yerlere çıkıyor. Kendileri binlerce kilometre öteden tehdit algıları üretip orantısız bir güçle üzerine gidenler, bizim meşru hassasiyetlerimizi ısrarla görmezden gelmeye çalışıyor” dedi.

Sınırlarda yaşanılan tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyulduğunda ilk başvurulan yerin müttefikler olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

SESSİZ KALAMAYIZ

Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Savunma hakkımızın hiçe sayılması, hatta bizi doğrudan canevimizden vurmaya yönelik adımlara destek verilmesi karşısında herhâlde sessiz kalmayacaktık. Nitekim öyle de yaptık. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır. Daha da önemlisi kendi hava savunma sistemlerimizi üretme konusunda çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bugünlerde F-35’ler konusunda da benzer bir haksızlığa, daha doğrusu dayatmaya maruz kalıyoruz. Proje ve üretim ortağı olduğumuz bir konuda bizi dışlamaya çalışanların hâlâ bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini düşünüyoruz. Açık konuşuyorum, Türkiye’nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkûmdur.

BÜYÜME ORANINI YÜZDE 5'E ÇIKARACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomide toparlanmanın hissedilir derecede kendini göstermeye başladığını, makroekonomik rakamların önümüzdeki süreçte çok daha iyi geleceğini vurguladı. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 4. Ticaret Müşavirleri Konferansı’nda, ekonomi ile ilgili önemli mesajlar verdi. Seçim atmosferine rağmen ilk çeyrekte tarihin en yüksek ihracatına imza atıldığını hatırlatan Erdoğan “2019 yılında 182 milyar dolar, 2023’te ise 500 milyar dolarlık bir ihracat rakamını hedefliyoruz. Ülkemizi dış ticaret fazlası veren, bir başka ifadeyle cari fazla veren bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabiliriz. 2017 yılında yüzde 5,6 olan cari açığımızın milli gelire oranını, 2021’e geldiğimizde yüzde 2,6’ya kadar düşürmeyi planlıyoruz. Yine bu yıl, 50 milyon turist rakamına ulaşacağımıza da inanıyorum. Büyümemizi de 2021 yılına geldiğimizde, yeniden yüzde 5’in üzerine çıkarmakta kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İHANETE UĞRADIK PES ETMEDİK

Konuşmasında Türkiye’nin silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı şunları söyledi: Bugün doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak görev yapan Savunma Sanayii Başkanlığımızın portföyünde proje bedeli 75 milyar doları bulan 690’dan fazla başlıkta çalışma var. Hisseleri doğrudan veya dolaylı olarak kamuya ait savunma sanayisi şirketlerimizin her biri kendi alanlarında dünya markası hâline geldi. Özel sektör kuruluşlarımız çok sınırlı imkanlarla çok büyük başarılara imza atıyorlar. Filolarımız ağırlıklı millî muharebe uçaklarından oluşacak. Helikopterler konusunda karşılaştığımız sıkıntıları ATAK’ları üreterek zaten geride bırakmıştık. Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.