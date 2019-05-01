Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Alın teri ve helal kazanç insanın en saygın mesleğidir. Emeğin karşılığını bulması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi de adil kalkınmanın kanatlarıdır. Emeğiyle toplumumuzu yükselten tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."