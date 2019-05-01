Gül, mesajında şunları kaydetti:
"Alın teri ve helal kazanç insanın en saygın mesleğidir. Emeğin karşılığını bulması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi de adil kalkınmanın kanatlarıdır. Emeğiyle toplumumuzu yükselten tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum."
Abdulhamit Gül’den 1 Mayıs mesajı yayınladı
01.05.2019 - 11:31 | Son Güncelleme: 01.05.2019 - 11:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" sosyal medya üzerinden mesajı yayınladı.
Gül, mesajında şunları kaydetti:
Etiketler : Abdulhamit Gül,
621394 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/621394.aspx
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