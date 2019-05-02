Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela'daki gelişmeler ile ilgili, "Darbelere, askeri müdahalelere karşıyız. Diyalog ve iş birliği yoluyla sorunlar çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Sayın Cumhurbaşkanımız sayın Trump'ı ülkemize daha önce de davet etmişti. Cumhurbaşkanımız Trump'la sürekli telefonda konuşuyorlar görüşmelerin pozitif olduğunu söyleyebilirim. Son telefon görüşmesi pozitif ortamda tüm konuların ele alındığı bir görüşme oldu. Trump'ın ziyaretine ilişkin önümüzdeki günlerde net tarih belirlenir. Trump, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini söylüyor. İki ülke arasında ticaret hacminin 75 milyar dolara ulaştırılması, vergilerin kaldırılması serbest ticaret anlaşmasının imzalanması gibi birçok olumlu madde de var. NATO müttefiki olan iki ülke arasında bu konular gündeme elbette gelecektir.

VENEZUELA

Son gelişmeler sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Askeri bir müdahale Venezuela halkının kanını dökecektir. Tüm ülkelerde aynı görüş hakim. Dışarıdan zorlamayla yönetim değişikliği Venezuela'yı kaosa sürükler. prensip olarak da darbelere, askeri müdahaleleri ve yabancı müdahaleye karşıyız. Venezuela sorununun diyalog yoluyla çözülebileceğini söylüyoruz. Ancak bu diyalog ve iş birliği yoluyla Venezuela'daki sorun çözülebilir ve ülkeye tekrar istikrar geri getirilebilir.

JAMES JEFFREY'İN TÜRKİYE ZİYARETİ

ABD'nin Suriye'den çekilmesi ya da asker sayısının azaltılması ve güvenli bölge dahil tüm bu konuları ele alan bir görev gücümüz var. Görüş alışverişi ve karşılıklı görüş alışverişleri sayesinde yakınlaşma olduğunu söyleyebiliriz.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

INTEKS benzeri bir mekanizmayı nasıl kurarız bunu düşünüyoruz. Ürün takası ile ilgili bazı konuları Cevad Zarif ile ele aldık. Bizim için ithal ettiğimiz petrolün kaynağını çeşitlendirmek kısa sürede mümkün görünmüyor. Irak petrolü için rafinerilerimizin uygun olduğunu söylemiştik fakat Kerkük'ten gelen Ceyhan boru hattının zarar gördüğünü söylemiştik. Bunun tamir edilmesi gerekiyor. Bizim üçüncü başka ülkeden petrol aldığımızda da rafinerilerimizin de teknolojisini yenilemek gerekiyor. Bu da kapalı kalması demektir bunun da bir maliyeti var.

SUDAN'DAKİ GELİŞMELER

Gerek Sudan gerek Libya'daki gelişmelerden rahatsızlık duyduğumuzu söylemiştik. Bu yalnızca herhangi bir ülkenin oraya müdahale etmesi değili Sudan ve Libya halkının bu çatışmalardan zarar görmesi gerekiyor.