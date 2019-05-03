Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun davetiyle Macaristan’a geldi. Başkent Budapeşte’de temaslarına başlayan Çavuşoğlu, Macar Bakan Szijjarto ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Türkiye-Macaristan ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin ardından gerçekleştirilecek basın toplantısından sonra Çavuşoğlu, Macaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Isıtvan Jakab ve Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edilecek.