Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’de resmi temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu bir dizi temasları kapsamında bugün sabah saatlerinde Girne’de gerçekleşen “Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması’na katılmıştı.
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakan Çavuşoğlu’nu kabul etti
04.05.2019 - 17:08 | Son Güncelleme: 04.05.2019 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’de resmi temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : kktc,mevlüt çavuşoğlu,cumhurbaşkanı,kabul,
622224 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/622224.aspx
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