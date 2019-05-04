Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC’de resmi temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edildi. 
Çavuşoğlu bir dizi temasları kapsamında bugün sabah saatlerinde Girne’de gerçekleşen “Küresel Gazeteciler Konseyi Medya Buluşması’na katılmıştı. 