Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul seçimlerini değerlendiren Binali Yıldırım şunları söyledi: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçim sonuçlarına göre partimizin ve MHP’nin şikâyetlerini inceledi. Başından beri söylediğimiz bir şey var, tek karar merci YSK’dır. Herkesin bu karara rıza göstermesi gerekir. Biz bunun sonucunu bekliyoruz. Bu seçim sonrası olaylar, yanlışlıklar, olaylarla ilgili her şeyi söyledik, bize düşen beklemektir. Zaman zaman çeşitli yorumlar yapılıyor, bir yazar iptal edilebilir, reddedilebilir veya İmamoğlu’ndan alınıp bir başkasına verilebilir diye. Öyle bir şey yok. Sonuçlar alınıp bir başkasına verilmesi gibi sonucu yok. Tamamen yanlıştır. Öyle bir talebi ne partimiz ne de biz yaptık. Milletin iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Vatandaşların verdiği oyların hak edilen yere gidip gitmediğinin mücadelesini verdik, üzerimize düşeni yaptık. Kararı bekliyoruz.