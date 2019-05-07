Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası tevcih töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Verilecek madalya ve beratların manevi birer hatıra olduğunu söyleyen Erdoğan, “Devlet olarak şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tazminattan maaşa, kamuda işe yerleştirmeye kadar şehit yakınlarımıza ve gazilerimize tanınan pek çok hak bulunuyor. Şehitlerimizin geride kalanlarına ve gazilerimize sahip çıkacak imkanlara sahibiz. Bu kardeşlerimize gösterilebilecek en büyük saygı cenaze törenlerinden başlayarak hayatlarının her aşamasında onlara gereken hürmeti göstermek olacaktır. Milletimiz, şehit yakınlarını ‘teröristler’ olarak yaftalayan, hele hele bölücü terör örgütü mensupları ile bir tutanları asla unutmayacaktır” diye konuştu.

S-400 ALTERNATİF DEĞİL

Erdoğan dün ayrıca, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı’nda katılımcılara hitap etti.

Türkiye’yi dar kalıplara sokmaya çalışmanın ve spekülasyonlar üretmenin, ülkenin tarihi ve coğrafi konumunu anlamama manasına geleceğini vurgulayan Erdoğan “Türkiye’nin farklı ülke ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. S-400’ler meselesi yüzünden böyle tartışmanın alevlendirilmeye çalışılmasını kabul etmiyoruz” diye konuştu.