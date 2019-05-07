Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

YSK’nın İstanbul için seçimleri yenileme kararı vermesi durumunda Bahçeli, mesaisinin büyük çoğunluğunu burada harcayacak. İstanbul’da Cumhur İttifakı’nın adayına destek programları yapacak olan Bahçeli, iftarlarda da parti teşkilatı ile bir araya gelecek. MHP lideri, Bilecik’in Söğüt ilçesinden teşekkür turlarına başlayacak. Bahçeli, daha sonra yüzde 56 ile Türkiye geneli en yüksek oy aldığı Bayburt’a gidecek. Bahçeli’nin teşekkür turları kapsamında Manisa, Erzincan, Çankırı, Karaman, Osmaniye, Bartın, Karabük, Bayburt, Amasya, Kütahya ve Kastamonu’yu ziyaret etmesi planlanıyor.