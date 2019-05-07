Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde evinden alınan eski HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit'in gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam belirtildi.
HDP'li eski Belediye Başkanı Yikit gözaltına alındı
07.05.2019 - 12:55 | Son Güncelleme: 07.05.2019 - 12:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, jandarma ekiplerince yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Etiketler : HDP'li eski Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit,politika haberleri,
622738 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/622738.aspx
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