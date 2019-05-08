Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sandık kurulu üyeleri ve başkanlarının kanuna aykırı atanması masum bir hata olarak izah edilemez” dedi. Partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda konuşan Erdoğan “Tek tek yanlışlar, eksikler, kusurlar, mazur görülebilir ama sandık kurulu üyelerinin başkanlarının neredeyse üçte birinin kanuna aykırı atanmış olmasını, iptal edilen oyların çok büyük bir bölümünün AK Parti’ye ait çıkmasını kimse masum bir hata ve yanlış olarak izah edemez. Biz sadece gasbedilen haklarımızın ve yapılan açık usulsüzlükten, yolsuzluktan kaynaklanan hataları, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Durum tam tersi olsaydı, AK Parti az bir farkla seçimi kazanmış görünüp de ardından fark yarı yarıya azalsaydı ve aynı usulsüzlükler tespit edilseydi inanın bana ensemizde her gün boza pişiriliyor olurdu. Böyle bir durumda bize söylemedikleri, etmedikleri bırakmayacak olanların şimdi hukuki haklarımızı kullandığımız için aynısını yapıyor olmalarından ikiyüzlülüğü milletimizin takdirine bırakıyorum” dedi.

SİNSİ OPERASYON

Erdoğan, millî iradenin önünden, arkasından dolaşarak sandığa gölge düşürmeye çalışanları meydanı bırakmamakta kararlı olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti: Bu amaçla perde arkasından sinsice operasyon yürütenlerin de sahada kendine yer açmaya çalışanların hepsini biliyoruz. Milletimizin hiçbir meselesinin çözümü hiçbir sıkıntının aşılması konusunda en küçük bir projeleri, hazırlıkları, çalışmaları, hepsinden önemlisi böyle bir niyetleri olmayanların oyunlarını da milletimizle beraber Allah’ın izniyle bozacağız. Armut piş, ağzıma düş misali oturdukları yerden sadece bize hata yaptırarak, ülkenin yönetimine el koymayı hesaplayan karanlık odaklara bekledikleri fırsatı asla vermeyeceğiz.

İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik iş dünyasından gelen eleştirilere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bazı iş adamı grupları garip garip açıklamalar yapıyorlar, işte bunlar normalleşmeyi getirmez. Bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Önce herkes haddini bilecek” ifadelerini kullandı.

İL VE İLÇELERE ZİYARET

Parti teşkilatına seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan “İşi asla hafife almamak gerekiyor. Burada buna benzer bazı yanlışların olduğu da ortada. Şimdi arkadaşlarımız süratle çalışmaya başladılar, konuyu en kısa zamanda Meclis gündemine de getirecekler” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki dönemdeki tüm arkadaşlarımın hâllerini, hareketlerini, çalışmalarını, duruşlarını, sözlerini bu çerçevede gözden geçirip kendini derleyip, toplamasını istiyorum.” diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

Bayramdan sonra il ve ilçelerimize teşekkür ziyaretlerine başlayacağım. Bu ziyaretlerde milletimizle mümkün olduğu ölçüde yüz yüze görüşeceğiz. Böylece gerek ülke meseleleriyle gerekse teşkilatlarımızla ve milletvekillerimizle ilgili değerlendirmeleri vatandaşlarımızdan bizzat dinleme imkânı bulacağız.

"ÇÖZÜM SÜRECİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir gazetecinin “Sekiz sene aradan sonra Öcalan’ı, avukatlarının İmralı’da ziyaret etmesi muhalefet tarafından ‘yeni bir çözüm süreci’ olarak da yorumlandı.” demesi üzerine Erdoğan, “Bir çözüm süreci diye bir şey söz konusu değildir.” değerlendirmesinde bulundu. “Sekiz sene oldu mu?” diye soran ve “Avukatları öyle açıkladı” cevabını alan Erdoğan “Avukatları için öyle olabilir de avukatların dışındaki aile için? Daha geçenlerde kardeşini gönderdik. Biz müsaade ettik ona. Mehmet (Öcalan) gitti. Onu saymıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım’ın adaylığıyla ilgili pek çok yorum yapıldığı hatırlatılarak “Başka bir ismin aday olma ihtimali var mı?” sorusu üzerine Erdoğan “Böyle bir şey söz konusu değil. İstanbul’daki bu seçimin adayları bellidir, şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir” dedi.