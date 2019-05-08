Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, CHP adına yaptığı tam kanunsuzluk itirazı üzerine YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çıkan kararın ardından bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP adına bir itirazda bulundu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30'da toplantı yapacağını duyurdu