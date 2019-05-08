CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in, CHP adına yaptığı tam kanunsuzluk itirazı üzerine YSK, olağan seyrinin dışına çıkarak 15.30'da toplantı kararı aldı. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesiyle ilgili çıkan kararın ardından bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, CHP adına bir itirazda bulundu. 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de itirazda bulunan CHP'nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu 15.30'da toplantı yapacağını duyurdu
CHP’den YSK’ya ‘iptal’ başvurusu
08.05.2019 - 13:49 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP'den son dakika hamlesi geldi. CHP, İstanbul’un 39 ilçesindeki seçimlerin ve 24 Haziran seçimlerinin iptali için YSK’ya başvurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP,YSK,
622994 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/622994.aspx
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