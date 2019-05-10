Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara’nın En’leri Ödül Töreni ve iftar programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK tarafından açıklanan İstanbul seçimlerinin yenilenmesine yönelik kararı eleştiren CHP yönetimine sert çıktı. 31 Mart Yerel Yönetim Seçimlerinde yaşananlardan bahseden Erdoğan, “Biz bu süreci takip ederken sadece adayımıza verildiği halde alenen çalınmış olan oyların en azından bir kısmını bulmakla kalmadık, başka usulsüzlükler, yolsuzluklar, hukuksuzluklar tespit ettik. Bunlarla ilgili itirazlarımızı hukuka uygun şekilde adım adım ilçe ve il seçim kurullarına, oradan da YSK’ya taşıdık. YSK değerlendirmesini yaptı, 23 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar verdi. Burada yapılan iş, bir başka adayın kazandığı seçimi bir başka adaya teslim etmek değil. Yapılan iş tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Bu şaibeler ortaya çıkmamış olsaydı CHP adayı tek bir oy farkla dahi seçimi kazanmış olsa başımızın üzerinde yeri vardı. Ama sandığın başındaki görevliden, sandıktan çıkan oyun kayıtlara geçirilmesine kadar her aşaması tartışılır hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir” dedi.

CHP’nin tarihin sandık yolsuzluğu ile ve hırsızlığı ile dolu olduğunu söyleyen ve tarihten örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle gençlerin bu konuları öğrenmelerini istedi. Erdoğan konuşmasının sonunda şu ifadeleri kullandı:

Seçimin yenilenmesi kararına bu derece şiddetle karşı çıkanların kendilerinin de 31 Mart’taki sonuç ile ilgili şüpheleri olduğunu anlıyoruz. Asıl vahimi ise CHP’nin başındaki zatın bu karar karşısındaki ortaya koyduğu tavır ve üsluptur. Bu kişi partisinin grup toplantısında eşi benzeri görülmemiş bir skandala imza atmıştır. YSK’da seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan üyeleri teker teker ismen okuyan Kılıçdaroğlu, bunları partililerine yuhalatmış ve açıkça hedef göstermiştir. Böylesine aleni bir suçu pervasızca işleyen bir zihniyetin seçimlerde ne yollara başvurduğunu kim bilebilir. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun, dokunulmazlığın var diye mi YSK’nın üyelerine bu denli hakaret ediyorsun? Senin yapman gereken bir şey var, dokunulmazlığının kalkmasını iste o zaman bu ifadeleri kullanabilecek misin? Hayatı yalan, iftira, tehdit üzerine kurulu böyle bir siyasetçinin bizatihi kendisi Türk demokrasisinin en büyük sorunu haline gelmiştir.

TENCERE TAVA, HEP AYNI HAVA!

CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun belediyeye gelir gelmez ilk icraatının veri tabanını kopyalama teşebbüsü ve tabelaya TC ibaresini eklemek olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi: Yıllardır CHP tarafından yönetilen belediyenin tabelasının başına TC ifadesi eklenmezken İstanbul’da diğer bir takım şehirlerde bu yönde adımlar atılmasını riyakarlık olarak gördüğümü belirtmek isterim. YSK kararının ardından İstanbul’da yıllar sonra yeniden duyduğumuz tencere tava sesleri de bize vesayet dönemlerinde bizi toplum ve siyaset mühendisliği oyunlarını hatırlatmıştır. Tencere tava hep aynı hava. İki siyasi ittifakın yarıştığı bir seçimin yenilenmesi kararını medya şovuna çevirenleri de unutmadık. Lafa geldiğinde demokratlığı kimseye bırakmayanların milli iradenin sağlıklı bir şekilde tezahürü için atılan adıma tahammülsüzlükleri gerçek yüzlerinin ifadesidir. Bu seçimler bir kez daha ülkemizde demokrasiye gönülden inananlar ile siyasi ve ideolojik fanatizm ile hareket edenleri ayıran bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür.